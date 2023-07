HĐND các địa phương họp bàn giải pháp phát triển thời gian tới

Kỳ họp HĐND các huyện: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tập trung bàn các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023 nhằm đảm bảo các mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Sáng 19/7, HĐND huyện Nghi Xuân tổ chức Kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2021 -2026 . Dự kỳ họp có Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

6 tháng đầu năm 2023, huyện Nghi Xuân chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành và Nhân dân tập trung phục hồi, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh - xã hội.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu khai mạc kỳ họp

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 7,83%; tổng thu ngân sách ước đạt 60 tỷ đồng; tổng lượt khách đến du lịch trên địa bàn ước 6 tháng đạt 387.674 lượt (tăng 130% so với cùng kỳ)...

Trong xây dựng NTM, toàn huyện thành lập mới 5 mô hình kinh tế; thảm nhựa gần 10 km đường giao thông; khởi công xây mới 6 công trình trường học; hoàn thành đưa vào sử dụng 2 nhà văn hoá…

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được diễn ra sôi động, rộng khắp; chất lượng giáo dục đại trà lẫn mũi nhọn được cải thiện. Huyện cũng đã vận động, ký kết nhận đỡ đầu 99 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Nghi Xuân cũng đã thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp sẽ xem xét, bàn nhiều nội dung quan trọng

Các đại biểu cũng đã bàn bạc, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai như: tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ, xúc tiến đầu tư các dự án sản xuất; hoàn thiện các dự án thuộc Khu tiểu thủ công nghiệp Xuân Mỹ, triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng; tập trung củng cố hạ tầng thương mại, nông thôn; xúc tiến hoạt động du lịch và thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch; đẩy mạnh thu ngân sách...

Kỳ họp HĐND huyện Nghi Xuân sẽ diễn ra trong 1 ngày.

Cũng trong sáng 19/7, HĐND huyện Cẩm Xuyên tổ chức Kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu về kinh tế của huyện Cẩm Xuyên cơ bản đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 4.995 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2022…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh phát biểu khai mạc kỳ họp

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả toàn diện, năng suất lúa vụ xuân đạt cao nhất từ trước đến nay; công nghiệp – xây dựng tăng trưởng cao; thương mại, dịch vụ và du lịch phục hồi nhanh, doanh thu du lịch tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Thu hút đầu tư tiếp tục có những tín hiệu tích cực, một số nhà đầu tư chiến lược đã ký cam kết đầu tư các dự án trọng điểm. Giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam được tập trung quyết liệt, thực hiện đúng tiến độ.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, thể thao; chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng lên; công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả; chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp giữa năm, HĐND huyện Cẩm Xuyên cũng đã thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu cũng đã bàn bạc, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng huyện; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn toàn huyện giai đoạn 2023- 2025 và định hướng đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy nhanh thủ tục đấu giá đất, đầu tư Dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng, đô thị Nam Thiên Cầm…

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện đề nghị đại biểu HĐND huyện phát huy trách nhiệm và tâm huyết để tập trung thảo luận, bàn các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp cũng nghe và cho ý kiến về các tờ trình, báo cáo: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023; quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; kế hoạch đầu tư công ngân sách huyện năm 2024…

Kỳ họp diễn ra trong 1 ngày. Chiều nay, HĐND huyện sẽ tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thảo luận các vấn đề quan trọng.

Sáng 19/7, HĐND thị xã Kỳ Anh tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu tham dự kỳ họp. 6 tháng đầu năm 2023, thị xã Kỳ Anh đã tập trung khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển KT-XH trên từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Thị xã cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phục hồi KT-XH, ổn định sản xuất, đẩy mạnh xây dựng NTM, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đảm bảo QP-AN, chăm lo an sinh xã hội. Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh khai mạc kỳ họp. 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt hơn 34.000 tỷ đồng, đạt hơn 42% kế hoạch, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2022; tổng thu ngân sách đạt gần 166 tỷ đồng; thành lập mới 81 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 320 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, có 2 xã: Kỳ Hoa, Kỳ Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 6 tháng đầu năm đã có 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chương trình trọng điểm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt. Kết quả đã bàn giao mặt bằng sạch 1 dự án, cơ bản bàn giao mặt bằng 8 dự án cho chủ đầu tư với diện tích 136,26ha. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được diễn ra sôi động, rộng khắp; chất lượng giáo dục đại trà lẫn mũi nhọn được cải thiện. Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế như: công tác đào tạo nghề nhằm chuyển đổi nghề và nâng cao tay nghề cho người lao động gặp nhiều khó khăn; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn diễn ra trên địa bàn một số xã, phường; một số vi phạm xử lý chậm, chưa dứt điểm; việc khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra từ năm 2022 về cải cách hành chính ở các xã, phường chưa quyết liệt... Các đại biểu cũng đã bàn bạc, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai như: tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại các xã Kỳ Hà, Kỳ Hoa để giữ vững tiêu chí, xây dựng khung kế hoạch xã nông thôn mới; cải thiện môi trường kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư, quản lý quy hoạch, xây dựng, triển khai thực hiện các công trình dự án để phát triển đô thị; tập trung cao GPMB các dự án, nhất là các dự án trọng điểm... Toàn cảnh kỳ họp. Dự kiến, trong kỳ họp này HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ thông qua 6 nghị quyết quan trọng. Theo kế hoạch, kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 19 - 20/7.

Hữu Trung - Phan Trâm - Thu Trang