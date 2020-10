Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội hỗ trợ bà con vùng lũ 1,4 tỷ đồng

Hỗ trợ 1,4 tỷ đồng và 4 tấn hàng hóa, Hội đồng hương Hà Tĩnh mong muốn góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sáng ngày 25/10, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã đến Ban cứu trợ tỉnh trao ủng hộ bà con vùng lũ Hà Tĩnh. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đi cùng đoàn. Về phía Hà Tĩnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tiếp đoàn.

Đoàn đã trao tặng 1,4 tỷ đồng và 4 tấn hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do lũ lụt. Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội Đặng Quốc Tiến gửi lời chia sẻ, động viên bà con nhân dân và mong muốn những đóng góp của hội sẽ góp sức cùng bà con vượt qua cơn hoạn nạn do thiên tai gây ra. Tin tưởng Đảng bộ, chính quyền Hà Tĩnh sẽ khắc phục khó khăn, ổn định đời sống cho bà con nhân dân tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự ủng hộ quý báu của Hội dành cho quê hương. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, hiện nay, tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả cơn lũ, trước mắt là không để nhân dân đói, khát, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, sớm có đề xuất với Chính phủ về phương án, giải pháp đảm bảo an toàn dài hạn cho hồ Kẻ Gỗ, xây dựng nhà ở cộng đồng cho người dân tránh lũ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình chia sẻ những mất mát, thiệt hại với bà con tỉnh nhà sau trận lũ lịch sử và đề nghị tỉnh cần có phương án đảm bảo an toàn cho hồ Kẻ Gỗ, xây dựng hệ thống thoát lũ sớm nhất có thể; trang bị thêm các loại phương tiện cứu trợ nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân an toàn, ấm no.

Nhất Đình