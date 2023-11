Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về ngân sách 2024

Hôm nay, 10/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hai nghị quyết và thảo luận về bốn dự án dự thảo luật. Đây cũng là ngày làm việc cuối cùng của Quốc hội trong đợt 1 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Buối sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Sau phần biểu quyết, các đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết này.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đường bộ và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về ba nội dung trên.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Sau phần biểu quyết, các đại biểu tiếp tục nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án Luật Thủ đô (sửa đổi, Luật Lưu trữ (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về các dự án luật này. Các đại biểu cũng thảo luận sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

