Huyện miền núi Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, an toàn cho ngày hội non sông

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) triển khai đúng tiến độ, luật định, đảm bảo ngày hội của toàn dân sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian qua, xã Ân Phú đã tích cực trong việc thông tin các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp Nhân dân.

Xã Ân Phú chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Ân Phú Trần Văn Thư cho biết: “Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử xã luôn chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân. Ủy ban Bầu cử xã đã giao phòng văn hóa xây dựng kế hoạch, phối hợp với cán bộ các thôn thực hiện tuyên truyền qua loa đài và đến trực tiếp từng hộ dân, nhằm bảo đảm các thông tin được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất; qua đó, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc trong Nhân dân”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang thường xuyên có các buổi làm việc tại cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trước thềm bầu cử.

Bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cũng được huyện Vũ Quang chú trọng triển khai, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ và Nhân dân toàn huyện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang Trần Bình Lâm cho biết: “Đến thời hiện tại, 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri. Qua báo cáo của Ủy ban MTTQ các xã, tất cả các ứng cử viên đã được lấy ý kiến đều được cử tri ủng hộ, đánh giá cao, không xảy ra khiếu nại, tố cáo".

Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện, kết quả hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận về cơ cấu thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 60 người; số đại biểu HĐND cấp xã giới thiệu ứng cử 376 người.

Hiện tại, toàn huyện đang tích cực chuẩn bị cho quy trình hiệp thương lần thứ ba. Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch bầu cử và công tác nhân sự, các địa phương cũng đang chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền đến công dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu có năng lực và phẩm chất xứng đáng.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn luôn được lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng chú trọng thực hiện. Các lực lượng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong Nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Công an huyện Vũ Quang xây dựng các đội nghiệp vụ tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm.

Thượng tá Hoàng Thanh Huyền - Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho biết: "Để đảm bảo kỳ bầu được diễn ra an toàn, công tác đảm bảo ANTT, giữ vững sự bình yên trên địa bàn luôn được Công an huyện thực hiện nghiêm. Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý tình huống được xây dựng bài bản; các địa bàn nhạy cảm về ANTT luôn được theo dõi chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Công an huyện Vũ Quang đã thành lập các đội nghiệp vụ thường xuyên phối hợp với công an các xã, thị trấn bám nắm địa bàn để nắm bắt thông tin, tình hình và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nên đến thời điểm này, tất cả đều ổn định, địa bàn bình yên, không xẩy ra điểm nóng".

Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vũ Quang kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở thị trấn Vũ Quang.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Vũ Quang cơ bản đã được triển khai đồng bộ, đúng luật định.

Ông Nguyễn Thiều Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang cho biết: “Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, công tác nhân sự luôn được huyện Vũ Quang chú trọng, do đó, người ứng cử vào HĐND các cấp được lựa chọn phải là người thực sự có phẩm chất chính trị và năng lực để làm tốt vai trò, nhiệm vụ người đại biểu dân cử, giúp địa phương phát triển.

Để công tác bầu cử đảm bảo đúng luật và tiến độ, huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện; thành lập Ủy ban Bầu cử, các tổ phụ trách bầu cử, tổ giúp việc, các tiểu ban giúp việc; rà soát cơ cấu và số lượng, phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định”.

Văn Chung