Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng nay (17/4), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến bổ sung một số chính sách hỗ trợ, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; kế hoạch phân bổ vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Kỳ họp được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì điểm cầu Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền chủ trì điểm cầu UBND thành phố Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì điểm cầu Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền chủ trì điểm cầu UBND thành phố Hà Tĩnh.

Bàn thảo nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định: Hà Tĩnh hiện đang trong thời điểm quan trọng, vừa thực hiện nghiêm túc, triệt để chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội và các giải pháp đồng bộ về phòng chống dịch Covid-19; vừa tiếp tục đẩy mạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn: "Nội dung kỳ họp nhiều, thời gian khẩn trương, mong rằng các đại biểu kỳ họp tích cực tham gia ý kiến, góp phần mang đến kỳ họp thành công tốt đẹp"

Cùng với đó, tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng khác như xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị duyệt đại hội, tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và thực hiện phong trào thi đua với 13 chương trình trọng tâm chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Kỳ họp bất thường lần này trọng tâm tập trung vào hai nội dung căn bản đó là: HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng chống, trong đó nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch và một số cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nghe tờ trình về một số chế độ hỗ trợ người vận chuyển liên quan đến công tác phòng dịch; nghe tình hình giải ngân đầu tư công, kế hoạch phân bổ nguồn ngân sách của Trung ương trên địa bàn”.

“Ngân sách của tỉnh đang khó khăn, nhưng tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết” - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Kỳ họp thứ 14 cũng sẽ thông qua danh sách dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: “Nội dung này đã được bàn tại kỳ họp 13, tuy nhiên, nhiều vấn đề cần xem xét, phân tích sâu hơn, vì vậy, kỳ họp lần này tiếp tục thảo luận”.

Ngoài ra, kỳ họp bất thường sẽ bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và kiện toàn các thành viên UBND tỉnh.

“Nội dung kỳ họp nhiều, thời gian khẩn trương, mong rằng các đại biểu kỳ họp tích cực tham gia ý kiến, góp phần mang đến kỳ họp thành công tốt đẹp” - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch và một số cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu UBND thành phố Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19;tình hình triển khai Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Về tình hình dịch bệnh Covid-19, tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông tin: Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (BN 146, BN 210, BN 238 và BN 265). Trong đó, bệnh nhân 146 đã khỏi bệnh và được xuất viện ngày 14/4/2020.

Tỉnh đã bố trí hơn 300 cơ sở cách ly tập trung ở cả 3 cấp với quy mô hơn 20.000 giường. Thời gian qua, có 7.429 người cách ly tập trung, trong đó đã hoàn thành cách ly 4.127 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 18.399 người, trong đó 14.164 người đã hoàn thành.

2 phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh có công suất khoảng 800 mẫu/ngày. Hiện đã hoàn thành việc lấy mẫu các trường hợp cách ly tập trung; tiếp tục triển khai lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh và các trường hợp nghi ngờ trong cộng đồng với hơn 8.000 mẫu.

Về kinh phí đã bố trí để thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tính đến ngày 11/4/2020 tổng là 171.581 triệu đồng.

Ngoài ra, toàn tỉnh đã vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền và hiện vật là 59 tỷ 746 triệu đồng.

Đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp

Cũng theo báo cáo, dự trù tổng kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới là 789.958 triệu đồng. Sau khi cân đối nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh đảm bảo, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét, trích ngân sách tỉnh 107.249 triệu đồng để bổ sung nguồn vốn kịp thời triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch.

Do tác động của dịch bệnh, trong quý I/2020, các trường học ngoài công lập gặp khó khăn, một số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng sản xuất hoặc điều chỉnh giảm lao động...

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cụ thể: Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiêu thụ lượng hàng tồn kho; tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước, trong tỉnh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; đẩy nhanh việc giao kế hoạch vốn và giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng trình bày tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ vận chuyển, tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng cũng đã trình bày tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ vận chuyển, tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tờ trình đề xuất hỗ trợ cho các tổ chức, lái xe, người làm nhiệm vụ vận chuyển người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đến các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh và sau khi hoàn thành biện pháp cách ly y tế rời cơ sở cách ly y tế tập trung trở về địa phương nơi đăng ký thường trú/tạm trú;

Hỗ trợ tiền ăn cho người hoàn thành biện pháp cách ly y tế rời cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh trở về địa phương nơi đăng ký thường trú/tạm trú;

Hỗ trợ vận chuyển người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế đến các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh và sau khi hoàn thành biện pháp cách ly y tế trở về địa phương nơi đăng ký thường trú/tạm trú.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Tú Anh làm rõ các nội dung đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu rà soát tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tiếp đó, trình bày tờ trình của UBND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Tú Anh đã làm rõ các nội dung đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu rà soát tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh báo cáo tổng kinh phí ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình MTQG năm 2020 đề nghị HĐND tỉnh thông qua kỳ họp này là 796.490 triệu đồng, trong đó chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 735.369 triệu đồng; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 61.121 triệu đồng.

Sau khi nghe tờ trình, Ban Kinh tế ngân sách và Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh) báo cáo thẩm tra, cho rằng, việc ban hành nghị quyết là cần thiết và đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định;

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Trần Viết Hậu: “Tổ chức phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của Chương trình MTQG cho các nội dung, các hợp phần đảm bảo kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trùng lặp các nội dung, nhất là các nội dung thực hiện ở cả ba cấp ngân sách, như: chi tuyên truyền, tập huấn, đào tạo...”.

Trưởng ban Văn hóa xã hội Nguyễn Thị Nguyệt: “Ban Văn hóa xã hội cơ bản nhất trí với các quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng, mức hỗ trợ; thời gian hỗ trợ; nguồn kinh phí thực hiện và các nội dung khác như đã nêu trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định bổ sung một số chính sách hỗ trợ, tiền ăn, vận chuyển cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh"

Đề nghị HĐND tỉnh thông qua nghị quyết và giao UBND tỉnh tiếp thu nội dung thẩm tra của ban; ý kiến góp ý, thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh trước khi ban hành.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản đồng tình, thống nhất với các báo cáo, tờ trình và cho rằng ngoài các nội dung này, HĐND tỉnh cần xem xét tiếp tục bàn thảo nội dung nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo khôi phục, phát triển nền kinh tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ:Đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, cần xem xét năng lực nhà thầu trong xây dựng các nhà máy nước ở các địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Kỳ họp lần này, sau khi có Nghị quyết 37 và nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ, điều quan trọng cần bàn đó là làm như thế nào để đạt được mục tiêu kép chống dịch và phục hồi, phát triển nền kinh tế. Xây dựng nghị quyết ổn định, phục hồi kinh tế sau khi dịch đi qua

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Nội dung lớn nhất Thường trực HĐND xác định tại kỳ họp bất thường đó là nghe một cách tổng thể về tình hình dịch bệnh Covid-19 và khẳng định kết quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời soát xét lại nguồn lực để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Đặc biệt bàn thảo nội dung vừa chống dịch vừa đảm bảo ổn định kinh tế, nội dung này nên được đưa vào kết luận của kỳ họp để bàn thảo tiếp trong thời gian tới.

Tiến hành miễn nhiệm, bầu cử các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Tiếp đó, UBND tỉnh có tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh để HĐND tỉnh bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tham gia bỏ phiếu

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu 49/49 (đạt 100%). Đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua 2 nghị quyết

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các nghị quyết được bàn và thông qua tại kỳ họp này gồm: Nghị quyết về quy định bổ sung một số chính sách hỗ trợ, tiền ăn, vận chuyển cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.

Phát huy cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định, trong thời gian có hạn, HĐND tỉnh đã triển khai kỳ họp nghiêm túc, dân chủ, phát huy trách nhiệm cao của các đại biểu và đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của UBND, các ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Đến thời điểm này, có thể khẳng định dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang trong tầm kiểm soát. Hà Tĩnh không bị động trong công tác phòng chống. Đây là kết quả từ sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, con em xa quê.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, Hà Tĩnh đã kiên trì thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị 16, đặc biệt, hôm nay, kỳ họp bất thường được tổ chức trực tuyến qua các điểm cầu hiệu quả, thiết thực, mỗi điểm cầu không quá 20 đại biểu tham gia. Đây cũng chính là cơ hội để thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc họp trực tuyến.

Bí thư Tỉnh ủy nhận định, tình hình dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh cùng thời điểm với tình hình dịch bệnh của cả nước; nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn do những điều kiện khách quan và chủ quan.

Nhưng với sự triển khai đồng bộ, kịp thời ngay khi có chủ trương của trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thường xuyên, liên tục; chủ động thành lập, kiện toàn, nâng cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch do đồng chí bí thư cấp ủy đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, UBND các cấp đã triển khai kỹ lưỡng, bài bản các nội dung liên quan.

“Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang trong tầm kiểm soát. Hà Tĩnh không bị động trong công tác phòng chống dịch; điều đó được thể hiện rõ nhất ở việc dù trên địa bàn có 4 ca dương tính với virus nhưng tất cả không phải do lây lan trong cộng đồng” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đây là kết quả từ sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, con em xa quê. Mặc dù hiện nay, việc phòng chống dịch đang ảnh hưởng đến tình hình đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, nhưng tất cả Nhân dân đều đồng lòng “chống dịch là trên hết”.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao ngành y tế từ tỉnh đến thôn xóm, các lực lượng vũ trang, vai trò của các sở, ngành, các cơ quan truyền thông. Tất cả đã minh chứng, tại Hà Tĩnh không có bất kỳ ai đứng ngoài cuộc chiến chống đại dịch.

Tại kỳ họp bất thường này, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành nghị quyết mới kế thừa, triển khai rõ hơn cho nhóm đối tượng chưa có hỗ trợ trong nghị quyết 198 của HĐND tỉnh đã ban hành. Đồng thời, thống nhất triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Hà Tĩnh đang thực hiện cách ly xã hội đến ngày 22/4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực kiềm chế để đến 22/4 tỉnh sẽ không nằm trong nhóm có nguy cơ cao; phấn đấu không ở trong nhóm có nguy cơ.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi cả hệ thống tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nới lỏng; toàn Đảng toàn dân tiếp tục thực hiện nghiêm mọi quy định của trung ương và tỉnh; nỗ lực kiềm chế dịch, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Các đại biểu tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Đối với nội dung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nước sạch là 1 trong 5 chương trình trọng điểm, bởi vậy, dù khó khăn nhưng UBND tỉnh cần phải nỗ lực huy động nguồn lực để thực hiện công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; góp phần đảm bảo đời sống cho Nhân dân.

Song song với nhiệm vụ chống dịch, cần quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đây cũng chính là mục tiêu hiện nay của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh tiếp thu nội dung này, khẩn trương rà soát, đánh giá, tháo gỡ những “nút thắt” để tạo điều kiện thu hút nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

“Nhiệm vụ trước mắt còn nhiều, trước mắt, HĐND tỉnh cần hoàn chỉnh văn bản, dự thảo nghị quyết; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND cần dồn sức tập trung cho nhiệm vụ chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đảm bảo sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các ban HĐND tỉnh để chỉnh sửa nội dung; HĐND tỉnh hoàn thiện dự thảo nghị quyết để sớm ban hành chính sách.

"Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ về an sinh xã hội; tuyệt đối không để bất kỳ ai lợi dụng cơ chế chính sách để trục lợi. Đối với cá nhân, tổ chức buông lỏng, vi phạm các chỉ thị, quy định thì phải kiên trì, kiên quyết xử lý. Các thành viên HĐND, đại biểu HĐND tiếp tục giám sát thực hiện các nghị quyết đã ban hành và nghị quyết sẽ ban hành trong thời gian tới” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Về công tác nhân sự tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Dương Tất Thắng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh; các đồng chí miễn nhiệm và được bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao luân chuyển, điều động và chỉ định đồng chí Dương Tất Thắng tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời mong muốn, đồng chí Dương Tất Thắng tiếp tục nỗ lực cống hiến và trưởng thành, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện về công tác xây dựng Đảng, gắn với lãnh đạo nhà nước theo quy trình, quy định.

Với đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhìn nhận, đồng chí đã có bề dày cống hiến tại cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy, giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị đồng chí tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng năng lực, tiếp tục là nguồn nhân sự quy hoạch cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các Ủy viên UBND tỉnh mới được bầu (Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Nội vụ) với kinh nghiệm của mình trong thực tiễn, tiếp tục đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Phi Quang - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và ông Hồ Quang Minh - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ. Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Phan Thị Tố Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tin liên quan: Triển khai kịp thời, sát thực tế các nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh Sáng nay (20/8), HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XVII (kỳ họp bất thường) để bàn, ban hành một số nghị quyết (NQ) chuyên đề và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền điều hành kỳ họp.

HĐND tỉnh Khóa XVII thông qua 21 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, sáng nay (17/7), Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 tiến hành phiên bế mạc, thông qua 21 nghị quyết có tác động lớn đến đời sống xã hội và việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

Tiếng nói của đại biểu là nguyện vọng của cử tri! Sáng nay (16/7), kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục thảo luận và chất vấn tại hội trường. Ở những phiên làm việc “nóng” của nghị trường, các đại biểu dân cử sẽ thể hiện vai trò, trách nhiệm như thế nào để chuyển tải những mong muốn, kiến nghị, kỳ vọng của cử tri đến HĐND tỉnh. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi ngắn với đại biểu HĐND tỉnh bên lề kỳ họp.

Nhóm P.V