Lộc Hà cần linh hoạt trong ứng phó với thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu yêu cầu huyện Lộc Hà tuân thủ nguyên tắc “4 tại chỗ”, linh hoạt khi ứng phó với thiên tai.

Chiều 1/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện một số sở, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, cứu hộ, cứu nạn ở Lộc Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện một số sở, ngành kiểm tra kè biển Thịnh Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã đi kiểm tra thực tế tại tuyến kè biển huyện Lộc Hà (đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc), công tác chuẩn bị PCTT&TKCN tại xã Thịnh Lộc và xã Thạch Kim.

Công tác ứng phó với thiên tai bất thường ở Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, kiểm tra đê Tả Nghèn đoạn qua xã Thạch Mỹ đến xã Phù Lưu và làm việc với UBND huyện về tình hình, kết quả triển khai các phương án phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của Lộc Hà năm 2022.

Kiểm tra công tác PCTT tại âu thuyền Cửa Sót (xã Thạch Kim).

Để ứng phó với mùa mưa bão sắp tới, huyện Lộc Hà đã bám sát kế hoạch, tinh thần chỉ đạo PCTT&TKCN của tỉnh, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các phần việc cần làm.

Huyện đã sớm tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành và đề ra các giải pháp của năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, khu vực trọng điểm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu làm việc với UBND huyện Lộc Hà về công tác PCTT, TKCN.

Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai các phương án về: phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão, nguy cơ nước biển dâng cao; hộ đê, đảm bảo an toàn các tuyến đê cấp IV, cấp V và các công trình trên đê; sơ tán dân các khu vực xung yếu ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ lũ quét, ngập lụt, sạt lỡ đất đá; huy động phương tiện, đảm an toàn giao thông, đảm bảo ANTT; huy động lực lượng ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an toàn hồ chứa lớn…

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Văn An báo cáo tình hình chuẩn bị PCTT, TKCN trên địa bàn.

Là địa phương có tần suất bị các loại hình thiên tai tác động khá thường xuyên hàng năm, nhưng hiện nay công tác PCTT&TKCN ở Lộc Hà vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: Cơ sở hạ tầng phục vụ PCTT, TKCN, nhất là một số tuyến đường, cầu cống, công trình thủy lợi đang bị xuống cấp; vốn thực hiện các dự án trọng điểm PCTT được cấp hàng năm còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; nguồn lực đầu tư, nâng cấp các công trình cấp bách phục vụ PCTT trước mùa mưa bão còn ít…

Tại buổi làm việc, huyện Lộc Hà đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để: làm mới 3 mỏ hàn chắn sóng tại kè biển xã Thịnh Lộc; nâng cấp mặt đê Tả Nghèn đoạn từ xã Phù Lưu đến Thạch Mỹ (dài 3,3km). Bổ sung các phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên biển cho các đơn vị: biên phòng, quân sự, công an để chủ động làm nhiệm vụ khi cần thiết; tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lụt; cấp bổ sung áo phao, phao cứu sinh, phao xuồng, nhà bạt và các vật tư, phương tiện phục vụ PCTT&TKCN; cho chủ trương nạo vét luồng lạch Cửa Sót bằng cách xã hội hóa…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận buổi làm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao tinh thần vào cuộc chủ động, chuẩn bị chu đáo của huyện Lộc Hà trong công tác PCTT&TKCN. Đồng thời, yêu cầu địa phương ngoài việc chuẩn bị đầy đủ phương án, phương tiện, nhân lực, kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”, lấy phòng làm chính thì huyện cần phải linh hoạt khi ứng phó với thiên tai, bão lũ, tùy vào tình hình thực tế.

Đối với việc xây dựng 3 mỏ hàn ở Thịnh Lộc, việc thực hiện xã hội hóa nạo vét luồng lạch ở Cửa Sót và các kiến nghị, đề xuất khác của huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hỗ trợ huyện và tham mưu cho UBND tỉnh phương án thực hiện.

Tiến Dũng