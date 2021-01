Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

Năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, xử lý 246 đơn, đạt 100%; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 59 đơn; trực tiếp xác minh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 19 đơn. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, nắm thông tin, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề dịch bệnh Covid-19; kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây rối, phá hoại, không để xảy ra bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp.