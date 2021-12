Phải kiểm điểm trách nhiệm nếu không hoàn thành mục tiêu tiêm chủng

Đến ngày 14/12, Việt Nam đã tiếp nhận gần 169 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó mua từ ngân sách nhà nước hơn 80 triệu liều, từ các nguồn viện trợ/tài trợ hơn 88 triệu liều. Đến hết ngày 14/12, cả nước đã tiêm được hơn 135 triệu liều. Từ đầu tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, tốc độ tiêm chủng tại các địa phương tăng đáng kể (trung bình 1 ngày tiêm được từ 1-1,5 triệu liều vaccine và tốc độ tiêm vaccine của Việt Nam trong tháng 11/2021 đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ). Đến 14/12, độ bao phủ vaccine đã tăng đáng kể (tỉ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên là 96,8% tăng 3,9 lần so với tỉ lệ đến hết tháng 8/2021, tỉ lệ tiêm đủ 02 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên là 80,3% tăng 21,1 lần so với tỉ lệ đến hết tháng 8/2021. Tỉ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine của Việt Nam/dân số xếp thứ 4 trong khu vực (sau Singapore và Campuchia, Brunei). Đến nay, Việt Nam đã đạt hơn 60% dân số được tiêm đủ liều vaccine, vượt 20% so với mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới trong năm 2021.