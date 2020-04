Quản lý nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội ở Hà Tĩnh cho tới khi có thông báo mới

Đây là một trong những yêu cầu quan trọng mà Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh vừa đưa ra sau cuộc họp nghe phương án chi tiết bàn giao công dân hoàn thành thời hạn cách ly về địa phương và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.

Nhiều ngày gần đây, do chủ quan nên không ít người dân ở Hà Tĩnh đã vi phạm quy định giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: chiều 9/4/2020, PV Báo Hà Tĩnh ghi nhận tại khu vực tượng đài Xô Viết ở trung tâm thị trấn Nghèn (Can Lộc) có nhiều người cùng nhau đi bộ không giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang

Ngày 14/4/2020, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp nghe phương án chi tiết bàn giao công dân hoàn thành thời hạn cách ly về địa phương và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới. Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai kịp thời một số nội dung sau:

Về phương án lấy mẫu xét nghiệm trước khi bàn giao công dân trở về địa phương

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp đầy đủ danh sách công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung cần phải lấy mẫu trong từng ngày, đối với từng khu cách ly, từ nay đến ngày 20/4/2020, gửi Sở Y tế để thống nhất thời gian lấy mẫu xét nghiệm.

Ngành Y tế căn cứ báo cáo, đề xuất của các địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xây dựng lộ trình lấy mẫu phù hợp, kịp thời, đảm bảo chính xác, tập trung tối đa cho việc lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân ở các khu cách ly. Ưu tiên các huyện có số lượng lớn người cách ly, nhất là các huyện Can Lộc, Thạch Hà; đồng thời triển khai đồng bộ, kịp thời đối với các địa phương khác theo phương châm “cuốn chiếu” hết từng khu cách ly.

BCĐ tỉnh yêu cầu xây dựng lộ trình lấy mẫu phù hợp, kịp thời, đảm bảo chính xác, tập trung tối đa cho việc lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân ở các khu cách ly.

Các công dân đã hoàn thành thời gian cách ly, được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính mới bàn giao về địa phương. Trường hợp còn nghi ngờ hoặc cần thiết phải kéo dài thời gian cách ly để đảm bảo an toàn, Giám đốc Sở Y tế tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Trường hợp công dân đã hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày nhưng vì lý do khách quan chưa thể lấy mẫu xét nghiệm hoặc chưa có kết quả xét nghiệm, ban chỉ đạo cấp huyện và các lực lượng điều hành tại khu cách ly tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu để tự nguyện hợp tác, chấp hành tốt các quy định vì mục đích an toàn cho cá nhân và cộng đồng.

Về việc bàn giao công dân về địa phương

Ngành Y tế chủ trì điều hành, phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành (Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để vận hành thông suốt việc bàn giao công dân hết thời gian cách ly có kết quả xét nghiệm âm tính trở về địa phương và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo các phương án đã thống nhất.

Công dân tại khu các ly tập trung huyện Kỳ Anh thực hiện các thủ tục để trở về địa phương.

Sau khi bàn giao về địa phương, ban chỉ đạo cấp huyện tiếp tục giám sát, yêu cầu công dân thực hiện nghiêm túc theo dõi tại nhà thêm 14 ngày; phát huy tối đa vai trò giám sát, quản lý cộng đồng của thôn, tổ dân phố, tổ liên gia đối với công dân đã hoàn thành thời hạn cách ly trở về địa phương; vai trò của cộng đồng trong việc giám sát người ra, vào các khu dân cư, tổ dân phố.

Trường hợp công dân các tỉnh, thành phố đang cách ly tại các khu cách ly cấp huyện đã hoàn thành thời gian cách ly, ban chỉ đạo cấp huyện thống nhất với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bàn giao cho các tỉnh, thành phố; giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì bàn giao công dân.

Đối với các trường hợp công dân Hà Tĩnh đã hoàn thành thời gian cách ly ở các tỉnh, thành phố trong cả nước được bàn giao về địa phương: Trường hợp đã được các tỉnh, thành phố xét nghiệm, có giấy xác nhận kết quả âm tính, thống nhất chuyển cách ly, theo dõi tại nhà thêm 14 ngày.

Các trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly nhưng chưa được xét nghiệm, đề nghị các tỉnh không bàn giao cho tỉnh Hà Tĩnh; trường hợp bất khả kháng phải nhận bàn giao từ các tỉnh, thành phố, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục bố trí cách ly tại các khu cách ly tập trung; thống nhất với ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm, nếu có kết quả âm tính mới bàn giao về địa phương, gia đình, tiếp tục theo dõi tại nhà thêm 14 ngày.

Trong thời gian theo dõi tại gia đình nếu có yếu tố dịch tễ nghi ngờ phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Về một số nhiệm vụ chủ động triển khai tại các địa điểm chuẩn bị kết thúc cách ly, hoàn thành bàn giao công dân:

Trước khi trả địa điểm, cơ sở vật chất về cho địa phương, đơn vị quản lý, ngành Y tế hướng dẫn chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai toàn diện công tác vệ sinh dịch tễ, khử khuẩn khuôn viên, cơ sở vật chất, dọn vệ sinh môi trường tại các điểm cách ly, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi bàn giao cơ sở cách ly cho các địa phương, đơn vị chủ quản.

Chiến sỹ Trung đoàn 841 (Bộ CHSQ tỉnh Hà Tĩnh) dọn dẹp khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ban chỉ đạo các địa phương thống kê, tổng hợp cơ sở vật chất đã trang bị tại các điểm cách ly, lên phương án có thể tái sử dụng, phục vụ các mục đích khác trong thời gian tới.

Các trường hợp công dân Hà Tĩnh ở Lào, Thái Lan về địa phương trong thời gian tới (khi được Chính phủ hai nước cho phép), giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng làm việc với các tỉnh về phương án tiếp nhận. Trường hợp tiếp nhận về tại địa phương Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí cách ly tại các khu cách ly tập trung cấp tỉnh.

Sở Y tế rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm và chống dịch để tiếp tục vận động tài trợ, trường hợp cấp thiết, cấp bách, đề xuất hỗ trợ từ ngân sách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí từ ngân sách hoặc trích từ nguồn huy động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên ngành Y tế tại các cơ sở y tế, các bệnh viện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Các cấp, các ngành chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó khi có quyết định của Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội; tiếp tục chỉ đạo, quản lý nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội cho tới khi có thông báo mới của Chính phủ và của tỉnh, tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng.

Tổ Công tác xử lý vi phạm tập trung đông người tại các giáo xứ tiếp tục chỉ đạo các huyện triển khai khẩn trương, kịp thời công tác điều tra y tế và xử lý vi phạm theo đúng quy định, xác định các trường hợp cần thực hiện cách ly tập trung hoặc lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc hành lễ tập trung đông người tại các giáo xứ.

Công an huyện Can Lộc làm việc với linh mục Nguyễn Xuân Hóa - Quản xứ Tràng Đình (xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người

Về tổ chức trao tặng trang thiết bị y tế cho hai tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) phòng, chống dịch Covid-19: Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu bố trí 2 đoàn, thống nhất với phía bạn Lào về thời gian, địa điểm trao tặng cho tỉnh Bôlykhămxay tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và tỉnh Khăm Muộn tại Cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình); thời gian trao tặng vào ngày 16/4/2020.

Các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường bám nắm địa phương, cơ sở, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch; kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích; đồng thời xử lý theo quy định các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên.

Sở Y tế kịp thời xử lý đối với cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Công an tỉnh thu thập hồ sơ đầy đủ để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc hành lễ tập trung đông người tại các giáo xứ, vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan: Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19 Sau những ngày thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly toàn xã hội, khi kết quả phòng chống dịch Covid-19 đang có những dấu hiệu khả quan thì một bộ phận người dân bắt đầu chủ quan, lơ là với dịch.

H.X