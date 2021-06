Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các ban, sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Các chốt phòng dịch tại Việt Tiến, Thạch Hà được lực lượng chức năng bảo vệ 24/24h

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm. Từ ngày 3/6/2021 đến sáng ngày 8/6/2021, tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà đã có 10 ca dương tính với SARS-CoV-2; rất nhiều trường hợp F1, F2 được phát hiện dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Trước tình hình đó, các ngành chức năng Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh đã chỉ đạo việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố Hà Tĩnh bắt đầu từ 12 giờ ngày 08/6/2021 theo Quyết định 140/QĐ-BCĐ ngày 08/6/2021.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ban, sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và đặc biệt là Công điện số 789/CĐ-TTg, ngày 5/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép; Văn bản số 3444/UBND-VX1, ngày 5/6/2021, Văn bản số 3448/UBND- VX1, ngày 6/6/2021 của UBND tỉnh và Quyết định 140/QĐ-BCĐ, ngày 8/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ là đơn vị đầu mối cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn

Sở Y tế là đầu mối cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong định hướng, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh. Chỉ đạo thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan truyền thông, báo chí về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh với tần suất 2 lần/ngày trong khung thời gian buổi sáng từ 7h-9h, buổi chiều từ 16h-17h (có thể nhiều hơn trong các trường hợp có yêu cầu đột xuất hoặc khi có các trường hợp mới phát hiện).

Công an tỉnh quan tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên theo dõi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, đặc biệt các đối tượng lợi dụng môi trường không gian mạng để xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid -19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin, đặc biệt là an ninh mạng; đấu tranh với các đối tượng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo 35 tỉnh các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để có biện pháp xử lý, góp phần ổn định tình hình.

Đoàn thanh niên xã Sơn Kim 1 phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông:

- Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin, biên soạn các nội dung liên quan đến tình hình, diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid -19 để cung cấp cho Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã và hệ thống truyền thanh cơ sở phục vụ cho công tác tuyên truyền lưu động và thông tin trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã tăng thời lượng phát các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống truyền thanh cơ sở đảm bảo tối thiểu 4 lần/ngày và khi cần thiết.

- Phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải các thông tin xuyên tạc, sai trái liên quan đến công tác phòng, chống dịch và hoạt động của các cơ quan chức năng trên trên các báo, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

- Thành lập “Tổ cung cấp thông tin, tuyên truyền” để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và cập nhật kịp thời, thông tin nhanh tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn theo Công văn số 356 - CV/BTGTU, ngày 7/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên triển khai các nội dung tuyên truyền lưu động về tình hình dịch bệnh Covid- 19, chú trọng tập trung tuyên truyền tại các khu đông dân cư, các điểm công cộng như ga tàu, bến xe, chợ... để giúp người dân nâng cao ý thức và hành động tích cực trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc:

- Tập trung tuyên truyền, rà soát, lập danh sách những người dân trở về từ vùng dịch; công tác rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người... đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế và cài đặt phần mềm truy vết Bluezone trên điện thoại di động thông minh.

- Tích cực tuyên truyền lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch, bệnh Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh để cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các mạnh thường quân, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hưởng ứng và quyên góp kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 7/6, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh triệu tập N.H.Tr. (trú tại huyện Hương Khê) về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên các cấp thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận liên quan đến tình hình dịch Covid -19 cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tranh thủ tối đa việc thông tin, tuyên truyền, cập nhật thông tin cho người dân qua các kênh truyền thông trên Internet, mạng xã hội. Kịp thời phát hiện xử lý và đề nghị xử lý những trường hợp đăng tải các thông tin sai trái, thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Riêng thành phố Hà Tĩnh: tuyên truyền để mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân nắm rõ và thực hiện nghiêm Quyết định số 140/QĐ-BCĐ, ngày 8/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh để phòng, chống dịch Covid-19 (theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng tin, bài; thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin, phản ánh kịp thời trên báo, đài các thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để cung cấp thông tin và định hướng dư luận. Chú trọng tuyên truyền các ý kiến, văn bản chỉ đạo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương và của tỉnh về việc triển khai các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; về công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; hoạt động tại các điểm cách ly; các mô hình, hoạt động chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; cách thức phòng tránh cho bản thân và cộng đồng, nâng cao ý thức tự giác, bình tĩnh của mọi người dân đối với dịch bệnh, tránh hoang mang, lo lắng. Đồng thời có các bài viết lên án các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, để kịp thời định hướng thông tin...

Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo, động viên các phóng viên, hội viên tích cực đưa tin về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng; tăng cường các bài viết lên án các hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch và đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, sai trai về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

