Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan

Sáng 27/6, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Vũ Khoan.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân... tham gia đoàn viếng.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đến viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn dầu; đoàn Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu; đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đoàn đại biểu Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn với gia đình đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã đến viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dẫn đầu viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Ghi sổ tang, bày tỏ thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước. Đồng chí đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin gửi đến gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, một tấm gương tài đức vẹn toàn, đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Thay mặt Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội xin vĩnh biệt đồng chí và xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi Sổ tang bày tỏ tiếc thương đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi Sổ tang bày tỏ tiếc thương đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước, dân tộc, cho Đảng; luôn tận tâm, tận lực, là tấm gương sáng cho các thế hệ đi sau. Mãi mãi đất nước, Đảng ghi nhớ sự đóng góp của đồng chí. Thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyết. Xin kính cẩn vĩnh việt đồng chí Vũ Khoan”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chia buồn với gia đình đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bày tỏ thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nhà ngoại giao xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân. Trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, có những đóng góp quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Lễ viếng đồng chí Vũ Khoan được tổ chức từ 8 giờ đến 13 giờ 30. Lễ truy điệu diễn ra lúc 13 giờ 30. Lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

