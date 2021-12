Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hồng Lĩnh, Hương Khê góp ý về dự thảo một số nghị quyết chuyên đề

Các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Hồng Lĩnh và Hương Khê (Hà Tĩnh) đã góp ý về dự thảo một số nghị quyết chuyên đề sẽ trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Sáng 10/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII bầu tại thị xã Hồng Lĩnh tiến hành thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Hồng Lĩnh.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung, dự thảo các nghị quyết sẽ được trình tại kỳ họp sắp tới đồng thời góp ý vào một số dự thảo nghị quyết.

Theo đó, đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; đồng tình với các mục tiêu, giải pháp năm 2022 và đề nghị quan tâm nguồn kinh phí thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng các cơ quan tư pháp trên địa bàn .

Đối với dự thảo Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025, đề nghị tiếp tục hỗ trợ xi măng đầu tư đường bê tông phục hồi mặt đường thảm nhựa, vật liệu mới; đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi cần tránh nhỏ lẻ, manh mún.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại buổi thảo luận.

Đại biểu cũng góp ý về dự thảo Nghị quyết về đánh giá kết quả thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021; quyết định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022; Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ năm 2022.

Phát biểu kết luận cuộc thảo luận, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại TX Hồng Lĩnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến và giải trình rõ một số vấn đề mà đại biểu quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu sẽ được tổ tổng hợp để gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Sáng 10/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Khê tổ chức phiên thảo luận trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh. Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cùng dự.

Theo kế hoạch, tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sẽ thông qua 23 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình cao với các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Đồng thời, đại biểu cho rằng, một số nội nội dung cần được điều chỉnh, bổ sung phù hợp hơn.

Đại biểu Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê: Năm qua, nhiều chỉ tiêu KT-XH của Hà Tĩnh đạt và vượt kế hoạch, do đó cần dành thêm “dung lượng” để bổ sung kết quả phòng chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện mục tiêu kép phát triển KT-XH.

Theo đó, trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, nhiều đại biểu cho rằng, Hương Khê là địa phương đặc thù như dân cư thưa thớt, thu ngân sách thấp… do đó, cần tăng thêm tỷ lệ thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, đặc biệt trong xây dựng đường giao thông, nhà văn hoá, khu thể thao cấp xã, thôn... Bên cạnh đó, bổ sung các đơn vị là thị trấn vào đối tượng thụ hưởng chính sách nông thôn mới như các xã.

Trong chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, các định mức (diện tích) về tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu cần giảm cho các địa phương miền núi do chủ yếu là ruộng bậc thang, đồng thời nâng mức hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần quan tâm các chính sách khuyến khích phát triển thuỷ sản nước ngọt, hỗ trợ giống bò lai, giống hươu, máy móc, quản lý rừng, cơ sở giết mổ gia súc tập trung…

Đại biểu Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Tài chính: Bên cạnh chính sách của tỉnh, địa phương cũng cần huy động thêm các nguồn lực khác để xây dựng NTM.

Về các quy định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, các đại biểu cũng kiến nghị nâng tỷ lệ thụ hưởng cho cấp xã từ nguồn đấu giá đất nhằm khuyến khích các địa phương nguồn lực xây dựng nông thôn mới; bổ sung định mức chi chung cho các ngành giáo dục, y tế…

Trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 cần bổ sung thêm các kết quả về nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, thu hút đầu tư, an sinh xã hội; các giải pháp thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tác cải cách hành chính.

Đại biểu Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh: Thời gian tới, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu sâu mục đích, ý nghĩa các chính sách của HĐND tỉnh để hấp thu chính sách có hiệu quả.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung thêm một số vị trí việc làm, phân cấp cho các địa phương tự tuyển dụng các vị trí việc làm theo kế hoạch, đề án đã phê duyệt. Nâng mức hỗ trợ đối với nhiệm vụ xét nghiệm COVID-19; hạ tầng thông tin cơ sở…

Kết thúc buổi thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hương Khê Từ Thị Hoà tiếp thu và đánh giá cao nội dung các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu sẽ được tổng hợp để gửi lên cấp trên, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

PV-CTV