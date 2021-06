Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Ngày 28/6, ngay sau lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về phương hướng, các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước cũng như trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội mỗi Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội của mỗi nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc đồng chí Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith đối với việc gìn giữ, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trong sáng, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, nồng ấm, thắm tình hữu nghị đặc biệt đồng chí anh em; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau 35 năm đổi mới; chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX của Lào, chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Đảng, Nhà nước tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với những khó khăn của Lào trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, nhân dân Lào anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX đề ra, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình chí nghĩa và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc ngày nay và vừa qua đã phối hợp, giúp đỡ nhau trong các đợt phòng, chống dịch COVID-19.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nhân tố bảo đảm sự tồn tại, phát triển của hai nước; khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng sẽ quyết tâm cùng nhau giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí cho rằng, năm 2021 và những năm tiếp theo, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, chiến lược phát triển của mỗi nước. Theo đó, hai bên nhất trí tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về cơ chế và thể chế nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, dành ưu tiên, ưu đãi cho nhau, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa; hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; duy trì các chuyến thăm gặp gỡ giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước dưới nhiều hình thức; chủ động tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế và khu vực, các hoạt động tại diễn đàn đa phương; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong, Tổ chức Thương mại thế giới, Diễn đàn hợp tác Á-Âu, góp phần giữ vững hòa bình, hợp tác, phát triển; tăng cường phối hợp với Campuchia thực hiện Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, triển khai tích cực Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia-Lào-Việt Nam đến năm 2030.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, phát triển, sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mê Công; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân sớm sang thăm hữu nghị chính thức Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời; đồng thời trân trọng mời các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm Việt Nam.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác, trong đó có: Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030; Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2021-2025; Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và một số hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Theo TTXVN/Vietnam+