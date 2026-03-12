Hotline: 02393.693.427
Có gì tại khu vực bỏ phiếu bầu cử được số hóa?

Hà Vân - Hà Phương
(Baohatinh.vn) - Từ camera giám sát trực tuyến, mã QR tra cứu thông tin ứng cử viên đến hệ thống wifi phủ kín các khu vực bỏ phiếu... xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang đưa công nghệ số vào quy trình bầu cử.

Công tác chuẩn bị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được xã Đồng Lộc triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công khai và tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Tại 19 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Đồng Lộc, hệ thống wifi và camera giám sát đã được lắp đặt, kết nối trực tiếp về trung tâm điều hành của xã. Đây là một trong những địa phương đưa số hóa vào công tác bầu cử nổi bật của Hà Tĩnh.
Hệ thống wifi và camera giám sát giúp cán bộ xã và thôn có thể theo dõi tình hình tại các điểm bỏ phiếu theo thời gian thực, kịp thời hỗ trợ, xử lý các tình huống phát sinh khi cần thiết, đồng thời góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức bầu cử.
Ngoài ra, tại các khu vực bỏ phiếu còn được dán mã QR cung cấp thông tin về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, giúp cử tri thuận tiện tra cứu trước khi tham gia bỏ phiếu, từ đó lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Dương Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đồng Lộc cho biết: "Cùng với việc số hóa các khu vực bỏ phiếu, xã cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong nhiều khâu của quy trình bầu cử, từ công tác thông tin tuyên truyền đến in thẻ cử tri tự động đều được thực hiện trên nền tảng số. Bên cạnh đó, địa phương còn trang bị máy tính phục vụ công tác bầu cử và phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin...".
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quy trình bầu cử, xã Đồng Lộc đang từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bầu cử. Qua đó góp phần bảo đảm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn diễn ra dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Khi Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào đời sống, bộ máy chính quyền đang tái cấu trúc cách vận hành trên nền tảng số và người dân, doanh nghiệp từng bước tăng tốc trên hành trình đổi mới sáng tạo.
Hà Tĩnh vừa ghi dấu ấn trên bản đồ chuyển đổi số khi vươn lên vị trí thứ 7/34 tỉnh, thành trong bảng xếp hạng DTI 2024 nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp.