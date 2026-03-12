Có gì tại khu vực bỏ phiếu bầu cử được số hóa?

20 công việc có thể biến mất trong 5 năm tới 27/01/2026 11:41 Trước làn sóng số hóa và tự động hóa, nhiều doanh nghiệp có hướng thu hẹp của các nhóm công việc có tính chất lặp lại, thao tác giản đơn.

Trí tuệ nhân tạo: Xu hướng mới trong năm 2026 25/01/2026 05:04 Trí tuệ nhân tạo đã vượt ra ngoài các nhiệm vụ hỏi đáp đơn giản để tự động xử lý các tác vụ phức tạp dựa trên suy luận hành động và dữ liệu cá nhân hóa.

Người khiếm thị làm chủ công nghệ, đổi thay cuộc sống 21/01/2026 14:04 Hội Người mù Hà Tĩnh hiện có trên 1.500 hội viên được tiếp cận với máy tính và điện thoại thông minh. Công nghệ đã giúp họ mở ra cánh cửa tri thức và sự tự tin trong cuộc sống.

Sắp thí điểm 3 phương án dạy AI từ lớp 1 đến 12 19/01/2026 05:06 Trước thực tế khoảng 87% học sinh đã biết về AI nhưng thiếu kỹ năng, Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu thí điểm dạy nội dung này theo ba cấp độ, từ tháng 2 tới.

Xây dựng Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam 16/01/2026 12:38 Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam.

Nghị quyết 57 - “khơi dòng” bứt phá 02/01/2026 08:31 Khi Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào đời sống, bộ máy chính quyền đang tái cấu trúc cách vận hành trên nền tảng số và người dân, doanh nghiệp từng bước tăng tốc trên hành trình đổi mới sáng tạo.

Bộ Công an: Điểm công dân số không phải để phân biệt đối xử 23/12/2025 15:47 Theo Cục C06, dự thảo xác định “công dân số” là cá nhân có tài khoản định danh điện tử, năng lực số để làm việc, học tập trên môi trường số một cách an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Kết nối số cộng đồng - cách làm hay ở Sơn Giang 20/12/2025 05:16 Trong bối cảnh khó khăn sau sáp nhập, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đã huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng số đến tận thôn phục vụ triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Hà Tĩnh nhất toàn quốc về tỷ lệ thanh toán lương hưu không dùng tiền mặt 13/12/2025 09:58 Với tỷ lệ 99,98% số người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, Hà Tĩnh đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã 27/11/2025 11:20 Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại là mục tiêu của khóa đào tạo nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức cấp xã tại Hà Tĩnh.

16 tác phẩm đạt giải tại cuộc thi truyền thanh về chuyển đổi số Hà Tĩnh 2025 26/11/2025 19:12 Lần đầu tiên Cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về chuyển đổi số được tổ chức đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng như người dân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh vào top 7 chuyển đổi số toàn quốc 23/11/2025 13:44 Hà Tĩnh vừa ghi dấu ấn trên bản đồ chuyển đổi số khi vươn lên vị trí thứ 7/34 tỉnh, thành trong bảng xếp hạng DTI 2024 nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường phối hợp phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 21/11/2025 20:06 Hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số, với trọng tâm là phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh niên Hà Tĩnh

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ chuyển đổi số 19/11/2025 11:25 Nâng cao năng lực quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã vào công tác chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của sự phát triển trong giai đoạn mới.

Nhiều tiện ích khi sử dụng VNeID thực hiện dịch vụ công trực tuyến 18/11/2025 14:21 Việc sử dụng VNeID thực hiện dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho quản lý Nhà nước, giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh thụ hưởng tiện ích và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tuổi trẻ Trường Lưu tích cực hỗ trợ Nhân dân, tiên phong chuyển đổi số 18/11/2025 05:08 Với việc huy động hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân thực hiện ứng dụng công nghệ số, tuổi trẻ xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đã khẳng định vai trò xung kích, đi đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.

Trao thưởng cho 17 tập thể, cá nhân xuất sắc cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết 57 14/11/2025 16:32 Sở KH&CN Hà Tĩnh đã trao 17 giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Sở KH&CN và Sở Công Thương tăng cường công tác phối hợp, thúc đẩy chuyển đổi số 12/11/2025 20:00 Sở KH&CN và Sở Công Thương Hà Tĩnh đã thống nhất nhiều giải pháp hợp tác cụ thể trong chuyển đổi số, trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp và thương mại điện tử phát triển bền vững.

Hướng dẫn liên kết tài khoản VNeTraffic với VNeID 05/11/2025 13:32 Cục CSGT hướng dẫn liên kết VNeTraffic với VNeID để nâng cấp dịch vụ, giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng và tiện lợi.

Hà Tĩnh vượt khó, lọt top 7 cả nước về chuyển đổi số 30/10/2025 11:08 Theo kết quả DTI 2024, Hà Tĩnh đạt 0,7629 điểm, xếp thứ 7/34 tỉnh thành cả nước, trong đó, đạt điểm tuyệt đối ở 4 nhóm chỉ số trụ cột...