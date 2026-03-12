Có gì tại khu vực bỏ phiếu bầu cử được số hóa?

(Baohatinh.vn) - Từ camera giám sát trực tuyến, mã QR tra cứu thông tin ứng cử viên đến hệ thống wifi phủ kín các khu vực bỏ phiếu... xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang đưa công nghệ số vào quy trình bầu cử.
Tại 19 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Đồng Lộc, hệ thống wifi và camera giám sát đã được lắp đặt, kết nối trực tiếp về trung tâm điều hành của xã. Đây là một trong những địa phương đưa số hóa vào công tác bầu cử nổi bật của Hà Tĩnh.
Hệ thống wifi và camera giám sát giúp cán bộ xã và thôn có thể theo dõi tình hình tại các điểm bỏ phiếu theo thời gian thực, kịp thời hỗ trợ, xử lý các tình huống phát sinh khi cần thiết, đồng thời góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức bầu cử.
Ông Dương Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đồng Lộc cho biết: "Cùng với việc số hóa các khu vực bỏ phiếu, xã cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong nhiều khâu của quy trình bầu cử, từ công tác thông tin tuyên truyền đến in thẻ cử tri tự động đều được thực hiện trên nền tảng số. Bên cạnh đó, địa phương còn trang bị máy tính phục vụ công tác bầu cử và phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin...".
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quy trình bầu cử, xã Đồng Lộc đang từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bầu cử. Qua đó góp phần bảo đảm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn diễn ra dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
