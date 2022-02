Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng cường phòng chống dịch, đẩy mạnh sản xuất

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán 2022, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống để ổn định sản xuất kinh.

Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh thực hiện nghiêm quy định 5K.

Kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán, sáng 6/2 (mùng 6 tết), hơn 330 cán bộ, công nhân Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) đã bắt tay vào sản xuất để chuẩn bị xuất khẩu lô hàng 18.000 sản phẩm đi Nhật Bản vào ngày 15/2 tới.

Ông Hồ Văn Cát - Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Trước khi trở lại nhà máy làm việc, công ty rà soát thông tin, lịch trình tiếp xúc của toàn bộ lao động. Qua đó, có 8 công nhân là F1 hiện đang tạm nghỉ làm để thực hiện cách ly. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang phức tạp, số ca bệnh trong cộng đồng gia tăng, để bảo vệ dây chuyền sản xuất, đơn vị thực hiện nghiêm ngặt quy định 5K đối với người lao động và kiểm soát chặt người ra vào công ty, đồng thời nhắc nhở người lao động hạn chế tiếp xúc nhiều ngoài giờ làm việc”.

Công nhân Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh tập trung sản xuất cho đơn hàng xuất khẩu ngày 15/2 tới.

Sau đợt nghỉ tết, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (Can Lộc) cũng đã trở lại nhịp sản xuất từ ngày 7/2. Từ bộ phận hành chính đến khu vực nhà máy sản xuất, người lao động đều tuân thủ quy định phòng dịch.

Vừa nhanh tay đóng gói các bao thức ăn chăn nuôi, chị Nguyễn Thị Giang (thị trấn Cẩm Xuyên) – công nhân bộ phận đóng gói cho hay: “Đợt nghỉ tết dài ngày nhưng do tình hình dịch bệnh, tôi cũng không đi đâu nhiều. Quay lại làm việc sau nghỉ tết, chúng tôi chấp hành đầy đủ quy định phòng dịch của công ty và khi về nhà cũng tránh tiếp xúc nhiều nếu không có việc cần thiết”.

Người lao động Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc tuân thủ quy định phòng dịch trong sản xuất.

Theo ông Thân Văn Vỵ - Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, trong thời gian nghỉ tết và trước ngày đi làm trở lại, công ty đã rà soát, nắm bắt tình hình sức khỏe, yếu tố dịch tễ của toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

Ông Vỵ cho biết thêm: “Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 192 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm, công ty tập trung cao đẩy mạnh sản xuất, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “90 ngày đêm - mừng Đảng, mừng Xuân” do Tổng Công ty (Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) đề ra, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm”.

Công ty CP An Hồng đặt nước rửa tay ở nhiều vị trí trong xưởng sản xuất để người lao động sử dụng.

Đóng chân tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân – địa phương đang có nhiều ca bệnh trong cộng đồng, Công ty CP An Hồng đã siết chặt các biện pháp theo quy định 5K về phòng dịch COVID-19 và yêu cầu người lao động ký cam kết tuân thủ.

Bà Lê Thị Kim Hòa – Phó Giám đốc Công ty CP An Hồng cho biết: Công ty có hơn 50 lao động, chuyên sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Sáng 8/2, toàn bộ người lao động của công ty quay lại làm việc sau tết. Nằm tại thị trấn Xuân An, phần lớn lao động cư trú tại Nghi Xuân nhưng may mắn, không có trường hợp nào là F0, F1, tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, lơ là.

“Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Nhâm Dần, công ty đã xuất một lô hàng thiết bị trường học đi Nghệ An. Năm mới, chúng tôi hy vọng tình hình sản xuật kinh doanh sẽ ổn định, thuận lợi hơn” – bà Hòa chia sẻ thêm.

Công ty CP An Hồng đã xuất lô hàng thiết bị trường học đi Nghệ An trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Nhâm Dần.

Bước vào năm mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều sôi nổi sản xuất kinh doanh, kỳ vọng một năm mới nhiều thắng lợi. Trong thời gian nghỉ tết dài ngày, người lao động dễ tiếp xúc với người từ các địa phương trở về, nguy cơ dịch lây lan cao. Vì vậy, bắt nhịp sản xuất trong những ngày đầu năm mới, các doanh nghiệp đều rà soát, nắm bắt thông tin dịch tễ, lịch trình tiếp xúc của người lao động và siết chặt công tác phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho chuỗi sản xuất.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh Lê Đức Thắng chia sẻ: “Đầu xuân, các doanh nghiệp trên địa bàn đang ra sức sản xuất, tạo sức bật cho những tháng tiếp theo. Để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhiều ca bệnh COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng, các doanh nghiệp đã chú trọng hơn các biện pháp phòng dịch. Trong vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới”.

Ngọc Loan