Hạ tầng Cụm công nghiệp Khe Cò - Hương Sơn gây khó cho nhà đầu tư

Do thiếu nguồn vốn nên hạ tầng thiết yếu tại Cụm công nghiệp (CCN) Khe Cò (Hương Sơn - Hà Tĩnh) chưa được đầu tư đồng bộ khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn...

CCN Khe Cò ở huyện Hương Sơn thu hút được 4 dự án vào đầu tư sản xuất kinh doanh

CCN Khe Cò, thuộc địa bàn xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Đến nay, CCN thu hút được 4 dự án vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Cụ thể: dự án Nhà máy gạch không nung và bê tông đúc sẵn của Công ty TNHH Thành Nhân; Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng VBE Hà Tĩnh của Công ty CP Năng lượng sinh khối Việt Nam; Nhà máy may công nghiệp Hương Sơn của Công ty CP May Hương Sơn; Nhà máy sản xuất rượu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Sơn An Hà Tĩnh.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư gặp khó do hạ tầng thiết yếu CCN Khe Cò chưa đồng bộ

Tuy nhiên, các doanh nghiệp này hiện đang gặp khó khăn do hạ tầng thiết yếu tại CCN chưa được đầu tư đồng bộ.

Ông Nguyễn Hữu Tĩnh – Giám đốc sản xuất Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng VBE Hà Tĩnh cho biết: Nhà máy được đầu tư hơn 100 tỷ đồng trên diện tích 28.000 m2 với công suất 60.000 sản phẩm/năm. Dự kiện tháng 11/2021, nhà máy đi vào hoạt động, nhưng hiện cụm mới xác định được điểm đấu nối từ đường Hồ Chí Minh vào mà chưa có đường giao thông kết nối. Qua đó, bất lợi trước mắt là việc ra vào vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của nhà máy sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nhà máy gạch không nung và bê tông đúc sẵn đi vào hoạt động từ năm 2017 nhưng hạ tầng tại đây vẫn còn nhiều bất cập

Tương tự, anh Hoàng Thanh Hùng – Quản lý Nhà máy gạch không nung và bê tông đúc sẵn (Công ty TNHH Thành Nhân) chia sẻ: Mặc dù đi vào hoạt động từ năm 2017, với diện tích khoảng 12.000 m2, công suất thiết kế 50 triệu viên/năm, nhưng hạ tầng tại cụm thiếu đồng bộ. Cụ thể, hệ thống đường ống thu gom và khu chất thải; hệ thống mương thoát nước mưa; trạm biến áp cung cấp điện cho cụm... đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng.

“Chưa có hệ thống thoát nên chỉ cần một trận mưa “cóc”, nước từ tuyến đường Hồ Chí Minh chảy tràn vào nhà máy, ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh” – anh Hùng bày tỏ.

Nhà máy may công nghiệp Hương Sơn hoàn thành san lấp mặt bằng chuẩn bị đầu tư nhà xưởng

Qua tìm hiểu được biết, Nhà máy may công nghiệp Hương Sơn (Công ty CP May Hương Sơn) có diện tích 30.000 m2 đã hoàn thành san lấp mặt bằng dự kiến xây dựng nhà máy vào quý IV/2021; Nhà máy sản xuất rượu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Công ty CP Sơn An Hà Tĩnh) đang tiến hành giải phóng mặt bằng với diện tích 11.000 m2.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần 496 đang tìm hiểu đầu tư tổ hợp sản xuất, cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo trì và xây dựng đường bộ. Nhưng xem ra, doanh nghiệp hiện đang thiếu “mặn mà”... một phần cũng từ nguyên nhân hạ tầng thiết yếu tại CCN Khe Cò chưa đáp ứng yêu cầu.

Hệ thống hạ tầng thiết yếu tại CCN được quy hoạch nhưng thiếu vốn đầu tư.

Ông Trần Bình Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho rằng: Theo tính toán, để đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu tại CCN Khe Cò cần kinh phí gần 30 tỷ đồng cho các hạng mục: hệ thống đường ống thu gom và khu chất thải; đường giao thông kết nối cụm với đường Hồ Chí Minh; hệ thống mương thoát nước mưa; trạm biến áp cung cấp điện cho cụm. Tuy nhiên, ngân sách huyện hiện còn hạn hẹp, chưa đủ để đầu tư các hạng mục này.

“Trước thực trạng trên, huyện cũng đã đề xuất với tỉnh quan tâm xem xét, hỗ trợ kinh phí để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ cam kết của doanh nghiệp cũng như thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư theo định hướng mở rộng cụm (giai đoạn 2 lên 50 ha) theo quy hoạch ” – Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thân cho biết thêm.

Hữu Trung