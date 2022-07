Hà Tĩnh đăng ký 22 sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ gồm: Bộ sản phẩm: mặt bàn, mặt ghế học sinh bán trú của Công ty CP An Hồng (Nghi Xuân); bộ bàn ghế Trường kỷ của Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình (Đức Thọ); gỗ ván sàn - Công ty TNHH Xuân Lâm (Nghi Xuân). Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm gồm: Sâm nhung mật ong của Công ty CP Dược Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh); chè Tây Sơn của Xí nghiệp Chè Tây Sơn (Hương Sơn); kẹo cu đơ Phong Nga của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phong (Thạch Hà); kẹo cu đơ Thanh Hạnh của hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Thanh (TP Hà Tĩnh); giò me Tiến Giáp và xúc xích Tiến Giáp của hộ kinh doanh Nguyễn Đình Giáp (Hương Khê); nước mắm Đỉnh Miện của HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh); nước mắm cá cơm Bà Thinh của HTX Dịch vụ hậu cần nghề cá Mạnh Cường (TX Kỳ Anh); Cốm gạo lứt Omega An Phát và trà gạo lứt Omega An Phát của Công ty TNHH khoa học và công nghệ An Phát (Thạch Hà); nem chua Ý Bình của cơ sở sản xuất nem chua Ý Bình (Hương Sơn); bánh ram Anh Thu của hộ kinh doanh Lê Hoài Thu (Thạch Hà); đông trùng hạ thảo Phú Nhân của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hoàng Khôi (Nghi Xuân); rượu nhung hươu Chiến Sơn của Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn (Huơng Sơn); rượu nhung hươu Thuận Hà của Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà (Hương Sơn). Nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí gồm: Bi hợp kim dùng trong nghiền than phục vụ nhà máy nhiệt điện và bộ gối cùm quang nhíp ô tô tải trọng lớn của Công ty TNHH Núi Hồng (TX Hồng Lĩnh). Nhóm sản phẩm khác gồm: Bộ sản phẩm gạch không nung công nghệ Châu Âu và bộ sản phẩm ống cống bê tông cốt thép rung ép theo công nghệ CHLB Đức của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (Cẩm Xuyên).