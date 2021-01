Hà Tĩnh ghi danh sản phẩm tiêu biểu khu vực, tạo chỗ đứng trên thị trường toàn quốc

10 sản phẩm CNNTTB cấp khu vực năm 2020 của Hà Tĩnh gồm: mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế học sinh cấp 1 của Công ty CP An Hồng (Nghi Xuân); kẹo cu đơ Thanh Hạnh (TP Hà Tĩnh); kẹo cu đơ Phong Nga (Thạch Hà); giò me Tiến Giáp (Hương Khê); nước mắm Phú Khương (huyện Kỳ Anh); nước mắm Luận Nghiệp (TX Kỳ Anh); nước mắm Lạch Kèn (Nghi Xuân); viên ngậm thông phế Hadiphar của Công ty CP Dược Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh); máng inox cho heo thịt của Công ty TNHH Hùng Đồng (Can Lộc); bộ sản phẩm gạch không nung công nghệ châu Âu của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (Cẩm Xuyên).