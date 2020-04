Khoảng 16 tỷ đồng “hỗ trợ” người dân, doanh nghiệp sử dụng điện

Người dân và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh phấn khởi khi giá điện sẽ giảm vào 3 tháng tới. Kinh phí Công ty Điện lực Hà Tĩnh hỗ trợ người dân giảm tiền điện khoảng 16 tỷ đồng.

Thu nhập giảm, trong khi phải sắm thêm trang thiết bị cho con học trực tuyến khiến gia đình anh An gặp khó khăn.

Vợ chồng anh Nguyễn Minh An (SN 1985), chị Nguyễn Thanh Thuý (SN 1991, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) cùng làm việc ở TP Hà Tĩnh. Anh An là nhân viên văn phòng, vợ anh là giáo viên mầm non. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, trường mầm non nơi chị Thuý làm việc tạm ngưng hoạt động, còn công ty cho anh An làm cách nhật, nhận 50% lương.

Theo anh An, trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, 2 cháu nghỉ học nên tạm thời bớt được tiền học, nhưng ngược lại phát sinh nhiều chi phí khác như tiền điện, tiền nước tăng do ở nhà nhiều hơn.

“Bình thường thì tiền lương của hai vợ chồng cũng đủ trang trải hàng tháng, nhưng thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch nên phát sinh nhiều thứ, trong khi thu nhập lại giảm đi, cuộc sống gặp khó khăn”, anh Nguyễn Minh An chia sẻ.

Anh An cho biết khi nghe tin được hỗ trợ về giá điện, gia đình thấy rất mừng vì “giảm được khoản nào hay khoản đó”. Không chỉ vợ chồng anh An mà nhiều hộ gia đình ở Hà Tĩnh cũng thấy vui khi biết tin giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng tới (tháng 5 tới tháng 7).

Người dân Hà Tĩnh vui mừng khi nghe tin giảm giá điện, tiền điện.

Với các nhà hàng, quán ăn hay doanh nghiệp sản xuất, thông tin giảm giá điện mang lại cho họ nhiều phấn khởi.

“Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu về vật liệu xây dựng giảm xuống một nửa nhưng công ty vẫn phải duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo đời sống ổn định cho công nhân. Tính trung bình, chúng tôi sử dụng 280 - 300 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Việc được giảm 10% giá bán điện sẽ giúp công ty tiết kiệm được một khoảng không nhỏ”, ông Nguyễn Khắc Dũng - Giám đốc Công ty CP Công nghiệp VNI - đơn vị đang khai thác khoáng sản tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc cho hay.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện đang quản lý 444.857 khách hàng. Theo số liệu của đơn vị này, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng, song sản lượng điện tiêu thụ của Hà Tĩnh trong 3 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt 229,509 triệu Kwh, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Việc giảm giá điện trong thời điểm kinh doanh gặp khó sẽ tạo hiệu ứng tích cực trong phục hồi sản xuất.

Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phan Văn Anh cho hay: Qua thống kê sẽ có 443.415/444.857 khách hàng được giảm giá điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong số này có 403.137 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tiêu dùng, chiếm 90,6%.

“Dự kiến kinh phí hỗ trợ việc giảm giá điện, giảm tiền điện là 16 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng khách hàng sinh hoạt 9 tỷ đồng, đối tượng sản xuất, kinh doanh 6 tỷ đồng và 1 tỷ đồng của các cơ sở y tế, bệnh viện và các khu cách ly tập trung”, ông Phan Văn Anh thông tin.

Thời gian qua, bên cạnh việc cấp điện liên tục, ổn định trên địa bàn thì Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động vì cộng đồng trong phòng chống dịch Covivd-19.

Việc giảm tiền điện, giảm giá điện ít nhiều cũng sẽ tác động lớn đến thu ngân sách nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết sẽ đưa ra phương thức vận hành hệ thống điện hợp lý để tiết kiệm chi phí, rà soát lại các khoản chi tiêu, đầu tư hợp lý hơn.

