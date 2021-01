Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nộp ngân sách 403 tỷ đồng

Năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng gián tiếp từ dịch bệnh Covid-19, nhưng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đã sản xuất hơn 6,5 tỷ Kwh điện, đạt 90,2% công suất thiết kế, nộp ngân sách 403 tỷ đồng.

Đây là năm nhà máy sản xuất sản lượng điện cao nhất từ trước tới nay kể từ khi đưa vào vận hành thương mại (năm 2015)

Ông Nguyễn Duy Minh - Phó Giám đốc nhà máy cho biết, mặc dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu tiêu thụ điện giảm sút nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị vật tư, nhân lực và cải tiến công nghệ đốt, tổ chức vận hành an toàn nên 2 tổ máy hầu như hoạt động liên tục, không bị hư hỏng phải ngừng sản xuất.

Năm 2020 nhà máy có thêm thuận lợi khi chủ động được nguồn nhiên liệu đầu vào (than, dầu). Cùng với nguồn than trong nước, nhà máy được chủ động nhập thêm nguồn than. Đây là nguồn đầu vào quan trong để nhà máy ổn định sản xuất, không bị gián đoạn do thiếu nguyên liệu.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 445 lao động

Nhờ sản xuất kinh doanh ổn định, năm 2020, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã đóng nộp ngân sách 403 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 445 lao động với mức thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng/người/tháng.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư, có công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy, với tổng mức đầu tư gần 1,25 tỷ USD. Đây là nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở khu vực miền Trung, khi đi vào hoạt động đóng góp cho lưới điện quốc gia trung bình 7,2 tỷ KWh/năm, doanh thu bán điện khoảng 289 triệu USD/năm (khoảng 4.900 tỷ đồng).

Bá Tân