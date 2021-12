"Phủ sóng" vắc-xin phòng COVID-19, doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng tập trung đẩy mạnh sản xuất

Hiện nay, gần 100% người lao động các doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Đây được xem như “lá chắn” bảo vệ sản xuất, duy trì sự phát triển ổn định của doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Hiện nay, tỷ lệ tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 cho người lao động của các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng đã đạt 99,8%.

Yên tâm thích ứng an toàn, linh hoạt, sản xuất hiệu quả

Hiện nay, tại KKT Vũng Áng có hơn 1.100 doanh nghiệp với hơn 17.500 công nhân, lao động đang làm việc. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để duy trì hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch như: Triển khai phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”; xét nghiệm tầm soát COVID-19 định kỳ cho lao động… Tuy nhiên, về lâu dài, tiêm vắc-xin vẫn là giải pháp hiệu quả để người lao động yên tâm sản xuất an toàn, góp phần duy trì ổn định các chuỗi sản xuất.

Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt là đơn vị “phủ sóng” tiêm 2 mũi vắc-xin đầu tiên tại KKT Vũng Áng. Từ tháng 7/2021, 206 người lao động và 644 khách hàng truyền thống đã được tiêm mũi 2 vắc-xin phòng COVID-19.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Trong thời điểm công ty tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, toàn bộ người lao động và khách hàng truyền thống của chúng tôi đã được tiêm vắc-xin. Đây là điều kiện rất quan trọng giúp công ty yên tâm sản xuất hơn khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh”.

Các công nhân Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đảm bảo các yêu cầu phòng dịch nghiêm ngặt trong các ca làm việc.

Còn tại Công ty TNHH UP Hà Tĩnh, 160 lao động cũng đã hoàn thành tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 trong tháng 11/2021.

Chị Lê Thị Hường - nhân viên bộ phận hành chính Công ty TNHH UP Hà Tĩnh chia sẻ: “Được công ty quan tâm đưa vào danh sách tiêm phòng trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp thế này, ai cũng cảm động. Đây được xem là “giấy chứng nhận” giúp chúng tôi yên tâm lao động sản xuất trong tình hình mới, nhất là trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Lao động của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được tiêm mũi 2 vắc-xin phòng COVID-19.

Thông tin từ Ban Quản lý KKT Vũng Áng, tính đến thời điểm này, hơn 1.100 doanh nghiệp của KKT Vũng Áng đã thực hiện tiêm mũi 2 vắc-xin phòng COVID-19 cho các lao động. Trong số hơn 17.500 lao động, trừ một số trường hợp do bệnh nền không thể tiêm được, còn lại đều đã tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 99,8%.

Không chủ quan, lơ là, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất

Tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin cao là biện pháp giúp doanh nghiệp phòng, chống dịch, ổn định để duy trì sản xuất bình thường trong thời gian tới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều cho rằng, bên cạnh tiêm vắc-xin thì việc tuân thủ các quy định của ngành y tế trong phòng, chống dịch có vai trò vô cùng quan trọng.

Trong quá trình lao động, sản xuất, các doanh nghiệp KKT Vũng Áng yêu cầu toàn bộ người lao động chấp hành đầy đủ các quy định phòng, chống dịch khi về nhà, khu trọ, khi tham gia các sinh hoạt xã hội ngoài giờ làm để bảo đảm an toàn trước hết cho bản thân và cộng đồng.

Kiểm tra thân nhiệt các lao động vào làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Duy Minh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: "100% cán bộ, công nhân của công ty đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Đây là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất, giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong sản xuất, công tác phòng, chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu nhằm ổn định tâm lý cho người lao động. Do vậy, lãnh đạo công ty luôn nhắc nhở công nhân giữ khoảng cách an toàn trong lao động cũng như hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người trong thời gian nghỉ giữa ca".

Để đạt doanh thu 120 tỷ đồng trong năm 2021, thời điểm này, các lao động của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cũng đang tập trung tăng tốc sản xuất hơn 50 tấn hàng nhập nội địa và xuất khẩu.

Tháng cuối năm, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản xuất hơn 50 tấn hàng nhập nội địa và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Xác định dịch bệnh được kiểm soát là điều kiện cần để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh nên công ty vẫn luôn chú trọng công tác phòng, chống dịch. Hiện nay, hơn 200 cán bộ, lao động của công ty đã được tiêm 2 mũi vắc-xin, đây cũng là điều kiện giúp công ty và người lao động yên tâm sản xuất. Mặt khác, công ty vẫn duy trì các yêu cầu phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn nhất, tránh “đứt gãy” chuỗi sản xuất”.

Không chỉ với Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh hay Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh, thời điểm này là giai đoạn “nước rút”, cùng với việc bao phủ vắc-xin cho người lao động, các doanh nghiệp KKT Vũng Áng đang linh hoạt nhiều giải pháp chống dịch để nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh, tại Ban Quản lý KKT tỉnh, ngoài việc ưu tiên tiêm vắc-xin, các doanh nghiệp đã được trao quyền chủ động trong phòng, chống dịch, phục hồi sản xuất. Từ đó, doanh nghiệp có thể cùng lúc áp dụng nhiều phương án cho phù hợp như: để lao động đi, về hằng ngày, thực hiện “3 tại chỗ” hoặc áp dụng cùng lúc 2 phương án trên. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp chủ động trong phòng, chống dịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để có thể ứng phó kịp thời một khi xảy ra tình huống phát sinh.

Công nhân Công ty TNHH UP Hà Tĩnh thao tác trên dây chuyền sản xuất.

Thời gian tới, trên nền tảng đã “phủ sóng” vắc-xin, mục tiêu của các doanh nghiệp KKT Vũng Áng là tiếp tục thúc đẩy phục hồi đầu tư, sản xuất, kinh doanh với phương châm “an toàn để sản xuất, sản xuất phải bảo đảm an toàn”. Nhanh chóng phục hồi, bền vững trên cơ sở giữ vững và đảm bảo các đơn hàng đã có, tìm kiếm mở rộng các đơn hàng, khách hàng mới, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tiếp tục tạo việc làm, thu hút thêm công nhân, người lao động, nâng cao thu nhập, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, chăm lo sức khỏe và đời sống cho công nhân, người lao động..., tạo đà phát triển cho những năm sau đại dịch.

Tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi 2 cho công nhân, người lao động tại KKT Vũng Áng đã đạt gần 100%, tuy nhiên, Ban Quản lý luôn yêu cầu các doanh nghiệp không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, người lao động phải thường xuyên nâng cao ý thức phòng, chống dịch từ nơi ở đến nơi làm việc. Tiếp tục triển khai duy trì, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm yêu cầu “5K”, tuân thủ khai báo y tế, quét mã QR. Đưa những việc này trở thành thói quen, nếp sống, sinh hoạt hằng ngày của công nhân, người lao động. Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Phạm Trần Đệ

Thu Trang - Kiều Minh