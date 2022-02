50 lượt tàu cập các cảng biển Hà Tĩnh những ngày nghỉ tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại các cảng: Vũng Áng, Xuân Hải và Sơn Dương (Hà Tĩnh), đã có 50 lượt tàu cập cảng bốc, dỡ 525.000 tấn hàng hoá.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại cảng Vũng Áng trực 24/24h, đảm bảo tàu ra vào, xuất nhập hàng hoá thuận lợi

Cụ thể, cảng Vũng Áng có 7 lượt tàu, gần 23.000 tấn hàng hoá (chủ yếu là than); cảng Sơn Dương có 40 lượt tàu, gần 500.000 tấn hàng hoá (chủ yếu là thép và quặng sắt); cảng Xuân Hải có 3 lượt tàu, gần 2.000 tấn hàng hoá thông quan (quặng sắt).

Để đảm bảo cho tàu cập cảng, bốc xếp hàng hóa an toàn, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan trực 24/24h trong các ngày nghỉ tết để giải quyết kịp thời thủ tục cho tàu, thuyền ra, vào cảng biển. Qua đó, hạn chế tình trạng hàng hóa bị đình trệ, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các tàu, thuyền ra, vào các cảng biển đều được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh còn đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia để hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Cán bộ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh trực 24/24h trong các ngày nghỉ tết để giải quyết kịp thời thủ tục cho tàu, thuyền ra, vào các cảng.

Hệ thống cảng biển Hà Tĩnh đảm bảo về độ sâu tự nhiên tốt, hệ số bồi lắng thấp, đặc biệt là các cảng Vũng Áng và Sơn Dương. Các mặt hàng xuất, nhập khẩu qua cảng biển Hà Tĩnh chủ yếu là quặng, thép, gỗ dăm, thiết bị phục vụ sản xuất...; thông quan nội địa gồm các mặt hàng chính như: than, thép...

Năm 2021, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt và Công ty CP Vận tải biển Tân Cảng (Tân Cảng Shipping) - thành viên thuộc hệ thống Tổng Công ty Tân Cảng - Sài Gòn đã thực hiện tuyến dịch vụ vận tải biển nội địa Hải Phòng - Vũng Áng - TP Hồ Chí Minh và ngược lại với 17 chuyến hàng container qua cảng Vũng Áng.

Bá Tân