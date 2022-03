Can Lộc nhận bàn giao mốc lộ giới giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Chiều nay (23/3), tại xã Kim Song Trường (Can Lộc), Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Can Lộc đã tiếp nhận hồ sơ và mốc GPMB thực địa dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua huyện Can Lộc từ Ban QLDA Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống và Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong cùng dự.