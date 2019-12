Nhà máy may 15 triệu USD ở TX Hồng Lĩnh sẽ hoạt động trong quý II/2020

Với mục tiêu đưa Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đi vào sản xuất vào quý II/2020, thời gian này, khí thế sản xuất tại công trường dự án đang sôi động ngày đêm.

Trên công trường Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh

Trên công trường dự án Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh hàng trăm cán bộ kỹ thuật, công nhân của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Nghệ An đang tích cực thi công hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ.

Công nhân làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ dự án

Ông Nguyễn Tất Nga - Giám đốc công ty CP Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Nghệ An, đơn vị thi công cho biết: "Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều nên việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo tiến độ cũng như yêu cầu chất lượng công trình, đội ngũ kỹ thuật, công nhân đang chia ca kíp, bám sát và thi công liên tục.

Đến nay, công ty đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công trình, dự kiến tháng 3/2020 sẽ bàn giao cho chủ đầu tư lắp ráp thiết bị.

Thi công hệ thống sân, đường nội bộ nhà máy

Dự án Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh do Công ty TNHH Haivina (Hải Dương) làm chủ đầu tư, với tổng mức 345 tỷ đồng (tương đương 15 triệu USD). Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho 4.000 lao động Hà Tĩnh.

Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm găng tay thể thao, găng tay công nghiệp, trang phục thể thao với 100% sản phẩm xuất khẩu, công suất 9,9 triệu sản phẩm/năm.

Nhà xưởng đang được gấp rút hoàn thiện phần mái...

Ông Lưu Toàn Thắng - Chủ nhiệm Dự án Haivina Hồng Lĩnh cho biết: "Nhà máy được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 9,4ha bao gồm hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng và các hạng mục công trình phụ trợ khác và được chia làm 2 giai đoạn đầu tư.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ 1/2019 - 5/2020) xây dựng 3 nhà xưởng, 2 nhà kho và các công trình phụ trợ để hoạt động sản xuất, với khoảng 2.500 công nhân; giai đoạn 2 (từ 5/2020 đến 12/2021) xây dựng 2 nhà xưởng, 2 nhà kho và các công trình phụ trợ, tuyển dụng thêm khoảng 1.500 công nhân.

Phần nền khu vực dự án đã được lu lèn

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa nhà máy đi vào hoạt động, từ tháng 11/2018, Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh đã tổ chức tuyển dụng lao động và lắp đặt một số thiết bị, nguyên liệu sản xuất về TX Hồng Lĩnh phục vụ công tác đào tạo, tập huấn cho công nhân.

Do nhà máy chưa xây dựng xong nên công ty đã thuê 1 phần diện tích của Trung tâm thương mại TX Hồng Lĩnh làm nhà xưởng mở các lớp đào tạo, tập huấn, thực hành cho công nhân. Dự kiến, tháng 5/2020, nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh sẽ đi vào hoạt động.

Giai đoạn 1 dự án xây dựng 3 nhà xưởng, 2 nhà kho và các công trình phụ trợ

“Lao động Hà Tĩnh cần cù, chịu khó và sáng tạo nhưng trên địa bàn tỉnh chưa có các dự án công nghiệp nhẹ lớn, đặc biệt là các dự án về may mặc. Đây là điều kiện tiên quyết để công ty chọn đầu tư vào Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, TX Hồng Lĩnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo quy hoạch cụm công nghiệp dệt may nên dự án Nhà máy may Haivinan Hồng Lĩnh nhanh chóng được thực hiện.

Mặc dù dân số TX Hồng Lĩnh không nhiều nhưng vị trí địa lý là trung tâm của khu vực bắc Hà Tĩnh nên nhà đầu tư hy vọng dễ dàng thu hút lao động từ các địa phương lân cận”, ông Lưu Toàn Thắng - Chủ nhiệm Dự án Haivina Hồng Lĩnh chia sẻ.

Nam Giang