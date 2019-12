“Tắc” điểm đổ thải, dự án bến số 3 cảng Vũng Áng “ngủ" gần năm nay!

Gần 1 năm qua, công trình bến số 3 – cảng Vũng Áng do Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt làm chủ đầu tư vẫn phải “dẫm chân tại chỗ” do không có bãi đổ thải...

Công trình cầu cảng số 3 - cảng Vũng Áng dừng thi công hơn 10 tháng nay

Bến cảng số 3 - cảng Vũng Áng do Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt làm chủ đầu tư với tổng mức gần 1.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Bến cập tàu, khu nước trước bến, kè gầm bến, bãi chứa hàng, hệ thống đường trong cảng và các hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ khác.

Sau khi hoàn thành, cảng số 3 có khả năng tiếp nhận cỡ tàu có trọng tải đến 45.000 DWT, công suất thiết kế đạt 1,7 triệu tấn/năm.

Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, tháng 9/2015, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công dự án. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.

Ông Dương Thế Cường – Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết, sau 1 năm thi công, công trình bến cảng số 3 đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Trong đó, một số hạng mục như: Cọc khoan nhồi đã hoàn thành 100% khối lượng, vượt tiến độ hơn 3 tháng; kè gầm bến đạt 70% khối lượng; các hạng mục như dầm cầu, bản mặt cầu... đều đạt và vượt tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, gần 10 tháng nay, trên công trường phải tạm dừng các hoạt động thi công, chấp nhận để máy móc thiết bị “đắp chiếu” nằm chờ, vật tư hao hụt, hư hỏng.

Lý do vướng mắc này là do chưa có mặt bằng, địa điểm đổ vật chất nạo vét lên bãi chứa trên bờ theo quy định. Trước những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT tỉnh, các sở, ngành liên quan và thị xã Kỳ Anh khảo sát, bố trí quy hoạch vùng bãi đổ thải. Tuy nhiên, vì nhiều lý do việc bố trí bãi đổ thải cho doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành.

Vị trí bãi đổ thải rộng 7,2 ha, cách vị trí thi công khoảng 3km. Hiện, UBND thị xã Kỳ Anh đang tiến hành công tác kiểm đếm, áp giá đền bù, và giải phóng mặt bằng để bàn giao cho doanh nghiệp

“Tháng 11 vừa qua, các cơ quan liên quan đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục, xác định được vị trí bãi đổ thải rộng 7,2 ha, cách vị trí thi công khoảng 3km. Hiện, UBND thị xã Kỳ Anh đang tiến hành công tác kiểm đếm, áp giá đền bù, và giải phóng mặt bằng để bàn giao cho doanh nghiệp”, ông Trần Văn Gáp - cán bộ Ban quản lý Dự án cầu cảng số 3 – cảng quốc tế Lào - Việt cho hay.

Việc chậm trễ bố trí bãi đổ vật chất nạo vét luồng cầu cảng tại cảng Vũng Áng không chỉ ảnh hưởng đến thi công cầu cảng số 3 mà còn ảnh hưởng chung đến cả khu vực cảng. Mặc dù được nâng cấp thành luồng quốc gia, nằm trong những khu vực phát triển sôi động trong các nhóm cảng biển khu vực miền Trung, nhưng luồng Vũng Áng chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức, hiện đang bị bồi lắng nghiêm trọng.

Vì vậy, các cấp, các ngành và địa phương liên quan cần phối hợp, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng bố trí bãi chứa vật chất để triển khai nạo vét luồng cảng Vũng Áng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói riêng và cả khu kinh tế Vũng Áng nói chung cùng phát triển.

