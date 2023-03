“Tín dụng xanh” - đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Giai đoạn 2022 – 2025, chương trình “Tín dụng xanh” dự kiến hỗ trợ cho 100 – 200 ĐVTN vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, mở rộng quy mô, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm tại 6 địa phương: TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh và các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Tổng nguồn vốn thực hiện là 20 tỷ đồng, thời gian triển khai chương trình có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025. Có 2 hình thức cho vay không có đảm bảo bằng tài sản và cho vay có đảm bảo bằng tài sản. Mức vay cụ thể do ban thường vụ huyện, thị, thành đoàn, Agribank nơi cho vay xem xét, căn cứ vào các yếu tố liên quan. Lãi suất cho vay trung hạn (từ 12 – 60 tháng) là 8%/năm (hoặc mức tối thiểu do Agribank Việt Nam quy định theo từng thời kỳ); lãi suất cho vay ngắn hạn (dưới 12 tháng) là 6%/năm (hoặc hoặc mức tối thiểu do Agribank Việt Nam quy định theo từng thời kỳ).