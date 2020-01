TP Hà Tĩnh tập trung chỉnh trang đô thị, chuẩn bị đón tết an vui

Bên cạnh các hoạt động điều hành, chỉ đạo khởi động cho năm mới, TP Hà Tĩnh cũng dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý. Trong đó, các hoạt động tập trung chỉnh trang đô thị, đảm bảo thực hiện an sinh xã hội và tổ chức cho người dân vui xuân an lành được chú trọng.

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh thi công các thảm hoa trang trí.

Không khí tết đang đến thật gần. Nhiều tuyến đường đã bắt đầu được chăng đèn, kết hoa bắt mắt, rực rỡ. Trong từng ngõ phố, khu dân cư, người dân cũng đang chộn rộn chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, chung tay lắp đặt hệ thống đèn led, đèn trang trí để cho phố phường rực rỡ sắc màu khi về đêm.

Theo kế hoạch, vào dịp trong và sau Tết Nguyên đán, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội được tổ chức tại TP Hà Tĩnh, vì vậy, việc chỉnh trang đô thị đã được chủ động lên kế hoạch sớm và bắt đầu triển khai từ trước tết Dương lịch.

...tháo dỡ các biển, cờ trang trí cũ để lắp mới...

Theo đó, dịp tết năm nay, TP Hà Tĩnh tiếp tục tập trung chỉnh trang, làm sạch, đẹp bằng các hoạt động như sửa chữa, thay thế, lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng... Đặc biệt, nhằm tạo điểm nhấn cho các điểm vui chơi, các khu vực trung tâm, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, thành phố đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống thảm hoa tươi với nhiều kiểu dáng kết hợp tạo hình đèn led trang trí đặc sắc, góp phần tạo không khí phấn khởi cho nhân dân đón tết.

“Là đơn vị chủ lực đảm nhận việc “vẽ mùa xuân” ở TP Hà Tĩnh, những ngày này, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đang huy động lực lượng tối đa để đáp ứng tiến độ. Đối với mỗi công nhân môi trường đô thị, tuy công việc trong dịp này vất vả hơn nhưng tất cả đều vui vì đang góp phần làm thành phố rực rỡ hơn khi tết đến xuân về” - Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh Lê Quang Nam chia sẻ.

Các thảm hoa được bố trí kết hợp tạo hình đèn led nhiều kiểu dáng.

Được biết, bên cạnh việc đầu tư ngân sách phục vụ việc trang trí, những năm gần đây, TP Hà Tĩnh đã có chủ trương kêu gọi nhân dân tự lắp đặt đèn led trang trí trên cây xanh vỉa hè các tuyến đường để đón xuân. Trên cơ sở đó, một số phường đã có chủ trương huy động, hướng dẫn bà con địa phương thực hiện trang trí khá đồng bộ, tiết kiệm và đẹp mắt.

“Bên cạnh hoạt động chỉnh trang đô thị, nhiệm vụ về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội cũng được thành phố đặc biệt chú trọng. Trên cơ sở chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tham mưu kế hoạch, đến nay, TP Hà Tĩnh cơ bản đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện cụ thể cho từng lĩnh vực để triển khai. Đồng thời, chỉ đạo các phường, xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, cơ quan công sở góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ nhân dân đón tết đầm ấm, an vui...”– Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường cho biết.

Những thảm hoa tươi đang được vận chuyển đến địa điểm theo kế hoạch.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội xuân năm 2020, thành phố bám sát mục tiêu bảo đảm an toàn trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Đến nay, địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành để kiểm tra, phát hiện, cảnh báo, xử lý nghiêm những cơ sở thực phẩm, các sản phẩm không đảm bảo…

Tại các tuyến phố chính, hệ thống ánh sáng trang trí đã cơ bản hoàn thành.

Đặc biệt, để đảm bảo bình yên trên đô thị trung tâm của tỉnh, thành phố đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán; chỉ đạo các lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuần tra, duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Công tác tổ chức thăm hỏi, chúc tết các đối tượng chính sách đã được lên kế hoạch chu đáo. Cùng với chi hỗ trợ từ ngân sách theo quy định, TP Hà Tĩnh tiếp tục vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể nhằm huy động nguồn lực giúp cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vui xuân, đón tết…

Thành Chung - Ngọc Hà