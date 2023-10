Cựu doanh nhân Christopher Luxon trở thành thủ tướng thứ 42 của New Zealand

Thủ tướng đương nhiệm Chris Hipkins thừa nhận Công Đảng của ông không thể thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử New Zealand hôm nay. Đảng Quốc gia của cựu doanh nhân Christopher Luxon sẽ thành lập chính phủ mới.

Ông Christopher Luxon, lãnh đạo Đảng Quốc gia, vẫy tay chào những người ủng hộ tại Auckland (New Zealand) vào ngày 14-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Christopher Luxon, chính khách và là cựu doanh nhân New Zealand, sẽ là thủ tướng tiếp theo của nước này sau khi Đảng Quốc gia theo đường lối trung hữu do ông lãnh đạo giành chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử ngày 14-10.

Ông Luxon được biết đến nhiều nhất với vai trò là giám đốc điều hành của Hãng hàng không Air New Zealand giai đoạn 2012 - 2019.

Theo Hãng tin Reuters, dữ liệu của Ủy ban bầu cử New Zealand cho thấy Đảng Quốc gia của ông Luxon giành được 39% số phiếu bầu sau khi 92% phiếu được kiểm ngày 14-10. Trong khi đó, Đảng ACT giành được 9% số phiếu bầu.

Đảng Quốc gia của ông Luxon sẽ liên minh với ACT để giữ ít nhất 61 ghế trong số 120 ghế tại Quốc hội New Zealand, đủ điều kiện thành lập chính phủ mới, với ông Luxon là thủ tướng.

Tuy nhiên, thế đa số của liên minh Đảng Quốc gia và ACT đang rất mong manh. Có thể hai đảng này sẽ cần sự hỗ trợ từ Đảng New Zealand trên hết (New Zealand First) để thành lập chính phủ. Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh dự kiến bắt đầu trong những ngày tới.

Thủ tướng đương nhiệm Chris Hipkins - người kế nhiệm bà Jacinda Ardern trở thành thủ tướng thứ 41 của New Zealand đầu năm nay - thừa nhận Công Đảng của ông không thể thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 14-10. Ông Hipkins cũng đã chúc mừng ông Luxon.

Dưới thời của nữ thủ tướng Jacinda Ardern, trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2020, Công Đảng đã giành chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, đảng này đã mất đi sự ủng hộ kể từ đó, khi nhiều người dân New Zealand bất bình về việc nước này áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài để chống dịch COVID-19 và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

