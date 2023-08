ECOWAS tuyên bố đã sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger

ECOWAS sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho việc khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia này và có thể sẽ cử một phái đoàn ngoại giao đến Niamey trong ngày 19/8.

Toàn cảnh phiên họp bất thường các nhà lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) về tình hình Niger, tại Abuja (Nigeria), ngày 10/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tuyên bố của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 18/8 cho biết tổ chức này đã sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự vào Niger sau cuộc đảo chính xảy ra hôm 26/7 vừa qua.

Trong một phát biểu, Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS, ông Abdel-Fatau Musah, cho biết lực lượng quân sự của tổ chức này sẵn sàng can thiệp ngay khi có lệnh và ngày can thiệp cũng đã được ấn định. Tuy nhiên, ông không nói rõ ngày ấn định đó là ngày nào.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của các tham mưu trưởng quân đội các nước Tây Phi tại Accra.

Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo quân sự khu vực đã thống nhất về những mục tiêu chiến lược và danh sách những thiết bị cần thiết sẽ được triển khai, đồng thời khẳng định cam kết của các nước thành viên cho phép tiến hành can thiệp quân sự vào Niger khi cần thiết.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh hôm 10/8 ở Abuja, lãnh đạo các nước ECOWAS cũng đã ra lệnh triển khai “lực lượng dự phòng” để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger nhưng chưa đưa ra thời gian biểu cụ thể.

Trong khi đó, tình hình tại Niger chỉ có rất ít cải thiện kể từ sau cuộc đảo chính hôm 26/7. Chế độ quân sự mới ở nước này vẫn tiếp tục giam giữ Tổng thống bị phế truất Mohammad Bazoum và dự định truy tố ông vì tội " phản quốc ."

Tuy nhiên, lực lượng này đã để ngỏ khả năng đàm phán với cộng đồng quốc tế và phản đối mọi sự can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Hiện tình hình sức khỏe của Tổng thống Bazoum đang là một trong những điểm mấu chốt cho những diễn biến tiếp theo ở Niger nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung.

Hôm 17/8, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, người hiện đang là Chủ tịch ECOWAS , cảnh báo sức khỏe của Tổng thống Bazoum xấu đi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo Vietnam+