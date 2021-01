Lào bắt đầu tiếp nhận lô vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên

Nga sẽ cung cấp ban đầu cho Lào với số lượng 500 liều SPUTNIK V và số vắc xin này sẽ đến Lào vào ngày 2/1/2021 tới để sử dụng khẩn cấp.

Chiều 31/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bun-kong Sỉ-ha-vông thông tin, hiện trên thế giới đã sản xuất được 209 loại vắc xin phòng dịch Covid-19, nhưng chưa được kiểm định về sự an toàn và chất lượng do thời gian thử nghiệm ngắn.

Tuy nhiên, do dịch bệnh đang bùng phát phức tạp và lan nhanh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lập danh sách sử dụng khẩn cấp gồm 10 loại vắc xin an toàn, không có tác dụng phụ với khoảng 95% người được tiêm chủng đã miễn dịch với căn bệnh.

Hiện tại, Lào có 3 nguồn để nhận hỗ trợ vắc xin gồm: SINOPHARM từ Trung Quốc, SPUTNIK V từ Nga và nguồn COVAX FACILITY GAVI. Đây là những loại vắc xin đã được WHO phê duyệt.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, đối với vắc xin SINOPHARM do Trung Quốc sản xuất đã được đưa vào danh mục vắc xin khẩn cấp, chất lượng cao, an toàn vì ít tác dụng phụ. Hiện tại, Trung Quốc đã tiêm phòng cho hàng triệu người và đã thành công.

SPUTNIK V do Viện GAMALEYA Nga sản xuất là vắc xin chất lượng cao, an toàn, ít tác dụng phụ, tiêm hai mũi và bảo vệ đến 2 năm. Nga sẽ cung cấp ban đầu cho Lào với số lượng 500 liều SPUTNIK V và số vắc xin này sẽ đến Lào vào ngày 2/1/2021 tới để sử dụng khẩn cấp.

Hiện tại, Lào đang chuẩn bị phương tiện lưu giữ từ -18 đến -20 độ C và lên kế hoạch tiêm chủng. Còn vắc xin với sự hỗ trợ của COVAX FACILITY GAVI, thì Lào là một trong 92 quốc gia được hỗ trợ vào tháng 4 năm 2021. Ước tính khoảng 15 đến 20% dân số Lào được tiêm phòng với trị giá khoảng 18 USD/người.

Lang Quốc Khánh

(Theo Lao National Radio)