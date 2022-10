Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả bão Ian

Bão Ian hoành hành cuối tháng 9/2022 là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ảnh hưởng đến Cuba, gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Tây nước này với gần 3 triệu người bị ảnh hưởng.

Người dân dọn dẹp sau bão Ian tại tỉnh Pinar del Rio (Cuba) ngày 13/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/10, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths đã kêu gọi thế giới đoàn kết với Cuba trong bối cảnh đảo quốc Caribe này đang nỗ lực khắc phục hậu quả do cơn bão Ian gây ra.

Trong thông cáo báo chí, ông Griffiths nêu rõ người dân Cuba đã thể hiện sự kiên cường và đã ứng phó nhanh chóng khi cơn bão Ian đe dọa đảo quốc này. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng khí hậu làm gia tăng cường độ và tần suất các cơn bão.

Người dân Cuba đã phải hứng chịu lượng mưa gấp ba lần so với mức dự báo 50cm cùng nhiều thiệt hại về nhà ở, các công trình công cộng. Do đó, cộng đồng quốc tế cần phải hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Các cơ quan của Liên hợp quốc tại Cuba đã công bố một kế hoạch hành động trị giá 42 triệu USD để viện trợ và khắc phục hậu quả sau bão. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ông Griffiths đã trích 7,8 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên hợp quốc để hỗ trợ chương trình này, trong đó cung cấp thực phẩm, chăm sóc y tế, nước sạch, chỗ trú và giáo dục cho 575.000 người tại các khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão.

Mỹ viện trợ 2 triệu USD

Cùng ngày 18/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ hỗ trợ Cuba 2 triệu USD cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp sau cơn bão Ian. Theo người phát ngôn bộ trên Ned Price, Mỹ sẽ phối hợp với các tổ chức độc lập để phân bổ gói viện trợ nói trên. Ông khẳng định chính phủ Mỹ sát cánh với người dân Cuba trong nỗ lực khắc phục hậu quả sau thảm họa này.

Cuba đã bày tỏ cảm ơn chính phủ Mỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão Ian gây ra.

Hãng thông tấn Prensa Latina dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết khoản viện trợ nhân đạo nói trên của Mỹ được chuyển đến Cuba thông qua Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Sự hỗ trợ này sẽ đóng góp vào nỗ lực phục hồi và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng do bão Ian tại Cuba.

Thông báo nêu rõ chính phủ Cuba đã tiếp nhận và cảm ơn sự hỗ trợ về vật chất và tình đoàn kết của các nước cũng như các tổ chức quốc tế trong công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cũng gửi lời cảm ơn chính phủ Mỹ về sự hỗ trợ trên./.

