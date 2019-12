Mỹ chính thức tăng độ tuổi mua thuốc lá lên 21 tuổi

Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, luật mới cấm bán các sản phẩm thuốc lá cho những người dưới 21 tuổi vừa có hiệu lực.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn luật quy định giới hạn mới về độ tuổi được sử dụng thuốc lá. Ngày 27/12, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã thông báo trên trang web rằng, việc bán bất kỳ sản phẩm thuốc lá, xì gà và thuốc lá điện tử cho người dưới 21 tuổi là phạm pháp. FDA sẽ công bố chi tiết về vấn đề này trong thời gian tới.

Theo điều luật mới, việc bán các sản phẩm thuốc lá, xì gà và thuốc lá điện tử cho người dưới 21 tuổi là phạm pháp. Ảnh: East Idaho News

Việc hạn chế độ tuổi mua thuốc lá là một trong những điều khoản của thỏa thuận chi tiêu trị giá 1,4 nghìn tỷ USD.

Điều luật này từ lâu đã nhận được sự đồng tình của các thượng nghị sĩ ở cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa có Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitt Romney của bang Utah và Thượng nghị sĩ Todd Young bang Indiana. Trong khi đó đảng Dân chủ có Thượng nghị sĩ Richard Durbin bang Illinois, Tim Kaine bang Virginia và Brian Schatz bang Hawaii.

Các nhà lập pháp đã tìm cách thông qua điều luật này bằng cách gắn nó với một loạt các dự luật phải thông qua để tránh sự đóng cửa của chính phủ.

Việc tăng độ tuổi hợp pháp để mua các sản phẩm thuốc lá ở Mỹ từ 18 lên 21 tuổi đã đánh dấu một thành tựu to lớn về y tế cộng đồng của Nhà Trắng. Hiện nay, đã có một số tiểu bang tại Mỹ thông qua điều luật này.

Theo chiến dịch phi lợi nhuận Campaign for Tobacco-Free Kids (Trẻ em không thuốc lá), tính tới tháng 12, đã có 19 tiểu bang tại Mỹ tăng độ tuổi tối thiểu để mua thuốc lá lên 21 tuổi. Trong đó có các bang như Arkansas, California, Connecticut, Delwar, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Texas, Utah, Vermont, Virginia và Washington.

Trước đây, Trump đã lên tiếng ủng hộ việc tăng giới hạn độ tuổi mua các sản phẩm thuốc lá lên 21 tuổi, bao gồm cả thuốc lá điện tử. “Chúng ta phải chăm sóc những đứa trẻ, đây là điều quan trọng nhất, vì vậy chúng ta sẽ phải giới hạn độ tuổi mua thuốc lá từ 21 tuổi trở lên”, Tổng thống Mỹ nói tại Nhà Trắng hồi tháng 11.

Báo cáo mới nhất từ một cuộc khảo sát liên bang cho thấy, 1/4 học sinh lớp 12, 1/5 học sinh lớp 10 và gần 1/10 học sinh lớp 8 (trong số những học sinh được hỏi) nói rằng các em đã được bán sản phẩm có chứa nicotine trong tháng qua. Nhiều tổ chức y tế và phụ huynh đã kêu gọi Tổng thống Mỹ phải hành động nhiều hơn chứ không chỉ là tăng độ tuổi mua thuốc lá hợp pháp.

VOV.VN