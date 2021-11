Phát hiện 8 đồn điền trồng cần sa rộng 4,2 ha tại tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Bolykhamxay (Lào) vừa phát hiện và tiêu hủy 4.447 cây cần sa được trồng tại 8 đồn điền rộng 4,2 ha ở làng Oudomxay, huyện Viengthong thuộc tỉnh này.

Lực lượng chức năng tỉnh Bolykhamxay của Lào, giáp Hà Tĩnh tiến hành phá bỏ nhiều diện tích cần sa được trồng tại các đồn điền. (Ảnh: KPL)

Theo hãng thông tấn Lào KPL, vụ việc diễn ra hôm 2/11. Ước tính khối lượng cây cần sa bị phát hiện và tiêu hủy là 22.235 kg.

Một người đàn ông được cho là chủ sở hữu của một trong những đồn điền trên đã bị bắt giữ. Danh tính của chủ sở hữu 7 đồn điền còn lại vẫn đang được làm rõ.

Tiêu hủy cần sa ở Bolikhamxay. (Ảnh: KPL)

Việc trồng cần sa và cây thuốc phiện bị cấm ở Lào, mặc dù hoạt động này vẫn phổ biến ở các tỉnh phía Bắc nước này.

Trước đó, vào tháng 2/2021, công an tỉnh Oudomxay đã tiến hành phá hủy hơn 31 ha cây thuốc phiện do 42 hộ dân ở huyện Xay trồng trái phép trên địa bàn. Số diện tích cây thuốc phiện này được phát hiện qua một cuộc điều tra do Công an tỉnh Oudomxay tiến hành tại 8 bản trong tỉnh.

Hồi tháng 1/2021, công an tỉnh Luang Namtha cũng đã phá hủy 12,7 ha cây thuốc phiện trồng bất hợp pháp ở 2 bản Tagu và Taloiu của huyện Nalae.

Trong một diễn biến khác, báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa IX của Lào đang diễn ra tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lào Phankham Viphavan cho biết, chỉ trong 3 tháng qua, các cơ quan chức năng nước này đã thu giữ hơn 10 tấn ma túy tổng hợp (amphetamine).

Người đứng đầu Chính phủ Lào cũng cho hay, trong cùng thời gian này, 1.106 vụ buôn bán và vận chuyển ma túy đã bị xử lý.

Theo ông Phankham Viphavan, kể từ khi Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy bắt đầu được thực hiện từ tháng 8/2021 đến nay, Lào đã đạt nhiều kết quả tốt. Các cơ quan chức năng Lào đã triệt phá thành công nhiều cơ sở sản xuất, mạng lưới vận chuyển, phân phối, các băng nhóm ma túy. 1.562 nghi phạm đã bị bắt giữ, 101.586.361 viên amphetamine có trọng lượng 10,158 tấn đã bị thu giữ cùng các loại ma túy khác như ma túy đá, thuốc phiện, heroin.

Phần lớn số ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ trong 3 tháng qua được phát hiện trên địa bàn tỉnh Bokeo. Đáng chú ý là vụ thu giữ 55.664.000 viên amphetamine và 65 túi ma túy đá (nặng 1,5 tấn) ở Bokeo hôm 27/10 vừa qua.

Ông Jeremy Douglas - Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) nhận định, đây là “vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử Đông Á và Đông Nam Á cho đến nay”.

Một lô ma túy bị thu giữ ở tỉnh Bokeo, Lào. (Ảnh: Vientiane Times)

Cũng trong tháng 10/2021, lực lượng chức năng tỉnh Bokeo đã thu giữ 6 triệu viên amphetamine được giấu trong một chiếc xe bán tải chạy qua huyện Tonpheung thuộc tỉnh này.

Để thực hiện Nghị quyết về Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy, Chính phủ Lào, đặc biệt là Bộ Công an Lào và các ngành liên quan đang hành động với quyết tâm cao để hạn chế việc sử dụng, hoạt động buôn bán ma túy trên khắp đất nước.

Phương Đặng

(Theo Vientiane Times, KPL)