Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc vượt 4.200

Hàn Quốc sáng nay (2/3) ghi nhận thêm 476 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở đất nước này lên 4.212.

Một nhân viên y tế kiểm tra kính bảo hộ trước khi bắt đầu làm việc ở Daegu vào ngày 1/3/2020. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc cũng ghi nhận số ca tử vong vì dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra là 22, tăng 3 ca so với số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cập nhật vào chiều qua.

Hãng tin Yonhap cho biết khoảng 60% số ca nhiễm bệnh có liên quan đến chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu, phía Đông Nam Hàn Quốc.

Trong số 476 ca nhiễm mới được ghi nhận sáng nay, có 377 ca ở Daegu và 68 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận, theo KCDC. Các tỉnh, thành phố lớn khác của Hàn Quốc cũng báo cáo các ca nhiễm mới, trong đó thủ đô Seoul báo cáo 4 ca.

KCDC cũng thông báo thay đổi mốc thời gian cập nhật các số liệu liên quan đến dịch bệnh. Cụ thể, số liệu cập nhật của KCDC vào mỗi sáng sẽ là số ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong và được chữa khỏi tính đến nửa đêm ngày hôm trước. Trước đây, KCDC chọn mốc thời gian thống kê các số liệu là vào 9h sáng (giờ địa phương) cùng ngày thông báo.

Nhà chức trách Hàn Quốc giải thích việc thay đổi cách tính toán này sẽ giúp các nhân viên y tế đang làm việc tại tuyến đầu chống dịch Covid-19 dễ dàng và tiết kiệm nhiều thời gian hơn trong việc thống kê.

Số liệu cập nhật thứ hai trong ngày sẽ được KCDC thống kê từ nửa đêm hôm trước đến 4h chiều cùng ngày công bố, nhà chức trách cho biết thêm.

Dịch Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi tháng 12, đến nay đã xuất hiện tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch đã khiến hơn 86.000 người nhiễm bệnh, gần 3.000 người tử vong trên toàn thế giới.

Hàn Quốc hiện là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hàn Quốc được báo cáo vào ngày 20/1. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm không lên mức báo động cho đến ngày 18/2, khi một phụ nữ 61 tuổi có liên quan tới nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu dương tính với virus corona chủng mới sau khi được xét nghiệm.

Phương Đặng

(Theo Yonhap)