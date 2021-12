Thuyền viên Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng uy tín của IMO

Tổng thư ký Kitack Lim ca ngợi hành động phi thường của ông Trần Văn Khôi, đã giúp cứu nhiều sinh mạng trong vụ chìm tàu hồi tháng 10/2020 tại vùng biển Quảng Trị.

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 6/12, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng hải quốc tế thường niên tại trụ sở của IMO ở London.

Vượt qua 37 ứng cử viên do 23 quốc gia thành viên IMO và 4 tổ chức phi chính phủ đề cử, ông Trần Văn Khôi, thành viên Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng), Cục Hàng hải Việt Nam, đã được trao Giải thưởng Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển (IMO Award for Exceptional Bravery at Sea) năm 2021, trở thành thuyền viên Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận Giải thưởng uy tín của IMO .

Là một trong hai giải thưởng thường niên lớn nhất của IMO, Giải thưởng Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển nhằm tôn vinh những cá nhân không ngại hiểm nguy và tính mạng bản thân để thực hiện những hành động đặc biệt dũng cảm và sự quả cảm xuất sắc để cứu người gặp nạn trên biển, hoặc ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại đối với môi trường biển.

Do ông Trần Văn Khôi không thể trực tiếp dự Lễ trao giải vì đại dịch COVID-19, Ban tổ chức giải đã trình chiếu đoạn phim vinh danh thuyền viên Trần Văn Khôi và hành động dũng cảm của ông khi cứu sống 4 nạn nhân trong vụ chìm tàu VIETSHIP 01 vào tháng 10/2020 tại vùng biển Quảng Trị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký IMO Kitack Lim cho biết đây là năm thứ 11, IMO trao Giải thưởng hành động dũng cảm đặc biệt trên biển cho những cá nhân là những thuyền viên hoặc nhân viên cứu nạn chuyên nghiệp đã dũng cảm cứu người gặp nạn trên biển hoặc ngăn chặn hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển.

Thay mặt ông Trần Văn Khôi tới nhận giải thưởng, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Tô Minh Thu cho biết hành động dũng cảm đặc biệt của “chiến binh trên biển” Nguyễn Văn Khôi thể hiện tinh thần và ý chí không khuất phục của dân tộc Việt Nam và là niềm tự hào của ngành hàng hải Việt Nam.

Bà Tô Minh Thu khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và IMO cũng như phát triển ngành hàng hải Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, ông Paul Sadler, cựu đại diện Hiệp hội phân cấp quốc tế (IACS) tại IMO, đã được trao Giải thưởng hàng hải quốc tế (International Maritime Prize) năm 2020, trở thành người thứ 42 nhận giải thưởng này của IMO.

Ngoài ra, IMO cũng trao 8 bằng khen và 6 thư khen ngợi cho các tổ chức và cá nhân đến từ các quốc gia khác nhau có thành tích, hành động dũng cảm trong cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Ngay trước lễ trao giải, Tổng thư ký IMO Kitack Lim đã tiếp Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Tô Minh Thu tại trụ sở IMO. Tại buổi tiếp, Tổng thư ký Kitack Lim chúc mừng Việt Nam và ông Trần Văn Khôi nhận Giải thưởng Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển và bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục đề cử các ứng cử viên cho Giải thưởng này trong các năm tới.

Tổng thư ký Lim cho biết, với đường bờ biển dài, Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển ngành hàng hải và khẳng định IMO sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành hàng hải.

Về phần mình, bà Tô Minh Thu cho biết sự quả cảm của thuyền viên Trần Văn Khôi thể hiện phẩm chất chung của lực lượng cứu hộ Việt Nam, và Giải thưởng của ông Trần Văn Khôi là nguồn cổ vũ lớn đối với các thế hệ lực lượng cứu hộ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Bà Tô Minh Thu khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển kinh tế biển nói chung và ngành hàng hải nói riêng, đồng thời luôn tích cực hợp tác với các nước trong khu vực trong lĩnh vực hàng hải, đặc biệt là công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Bà cũng cho biết Việt Nam dự kiến ứng cử thành viên Nhóm C Đại hội đồng IMO vào năm 2023 và mong Tổng thư ký Kitack Lim sẽ ủng hộ Việt Nam trong nỗ lực này./.

