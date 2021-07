Tiêm chủng giúp ngăn chặn 60.000 ca tử vong vì COVID-19 tại Anh

Cho tới nay, đã có 37.782.252 người, chiếm 71,4% dân số trưởng thành tại Anh, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, số người tiêm 1 mũi là 46.733.115, chiếm 88,4%.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu chính thức của Cơ quan Y tế Công cộng England (PHE) cho biết, chương trình tiêm vaccine của Vương quốc Anh đã giúp ngăn chặn khoảng 60.000 ca tử vong và 22 triệu ca mắc COVID-19 tại nước này.

Theo báo cáo giám sát chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 của PHE, chương trình tiêm chủng cũng trực tiếp ngăn chặn hơn 52.600 ca nhập viện do COVID-19.

Báo cáo này ước tính khoảng 95,5% dân số trưởng thành của Anh hiện có kháng thể với COVID-19 nhờ tiêm chủng hoặc đã mắc bệnh, làm dấy lên hy vọng Anh có thể đang tiến gần tới ngưỡng miễn dịch cộng đồng.

Cho tới nay, đã có 37.782.252 người, chiếm 71,4% dân số trưởng thành tại Anh, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Số người tiêm 1 mũi là 46.733.115, chiếm 88,4%.

Phó giám đốc Y tế England, Giáo sư Jonathan Van-Tam, gọi chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 là một thành công lớn, song ông cảnh báo đại dịch vẫn chưa kết thúc.

Ông cho rằng mặc dù chưa biết liệu sẽ xảy ra làn sóng dịch thứ tư tại Anh hay không, nước này có thể sẽ trải qua 1 hoặc 2 giai đoạn khó khăn vào mùa Thu và mùa Đông tới.

Khi thời tiết lạnh hơn và số người tụ tập trong nhà đông hơn sẽ tạo điều kiện cho virus SARS-CoV-2 lây lan và khiến các virus đường hô hấp khác phát triển.

Giáo sư Van-Tam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm phòng cúm cũng như tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 vào mùa Thu và mùa Đông năm nay.

Giáo sư Van-Tam đưa ra phát biểu trên khi Anh ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng, đảo ngược xu hướng giảm trong suốt tuần qua.

Ngày 29/7, tổng cộng 31.117 ca mắc COVID-19 mới được báo cáo tại Anh, tăng gần 3.500 ca so với một ngày trước đó.

Số ca tử vong cũng tiếp tục có xu hướng tăng, với 85 ca trong ngày 29/7, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trong 7 ngày qua lên 499 ca, tăng gần 30% so với tuần trước. Cho đến nay, đã có 129.515 người tử vong do COVID-19 tại Anh.

Các nhà khoa học của chính phủ tin rằng có thể sắp diễn ra một một đợt tăng đột biến các ca mắc COVID-19 do việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch vào ngày 19/7 vừa qua.

Theo Minh Hợp (TTXVN/Vietnam+)