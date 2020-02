Trung Quốc điều tra sau khi bác sỹ cảnh báo về virus corona tử vong

Bác sỹ Lý Văn Lượng là một trong 8 bác sỹ bị cảnh sát Vũ Hán phạt do thảo luận về tình trạng khẩn cấp của một virus giống Hội chứng hô hấp cấp (SARS) trên mạng xã hội hồi tháng 12 vừa qua.

Bác sỹ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo các chuyên gia về dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), đã nhiễm dịch bệnh này và qua đời. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Theo AFP, ngày 7/2, cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc tuyên bố mở cuộc điều tra sau khi cái chết của bác sỹ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) làm dấy lên sự tức giận của công chúng về cách chính phủ giải quyết tình trạng khẩn cấp do virus này gây ra.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết một nhóm điều tra sẽ tới thành phố Vũ Hán, tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh do 2019-nCoV và cũng là nơi bác sỹ Lý Văn Lượng tử vong do nhiễm chính virus này, nhằm tiến hành cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan tới bác sỹ Lý Văn Lượng mà công chúng nói tới."

Trước đó cùng ngày, thông báo trên mạng xã hội Weibo, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cho hay bác sỹ Lý Văn Lượng đã tử vong.

Tháng 1/2020, Tòa án Tối cao Trung Quốc đã chỉ trích cảnh sát Vũ Hán vì đã phạt “những kẻ phao tin đồn” này, cho rằng sự lây lan của dịch bênh có thể sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu công chúng tin “những lời đồn này” vào thời điểm đó.

