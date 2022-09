WHO đưa ra các khuyến nghị để đẩy lùi đại dịch COVID-19

Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 giảm mạnh, các nước cần nắm bắt thời điểm thuận lợi này để đẩy lùi dịch bệnh.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga, ngày 30/9/2021. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Trong báo cáo COVID-19 hằng tuần mới nhất vừa công bố, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các nước cần duy trì thành quả chống dịch thông qua các biện pháp hữu hiệu, trong đó có việc đẩy mạnh tiêm vaccine, đặc biệt cho những đối tượng có nguy cơ cao, cũng như đảm bảo nguồn cung trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực y tế phù hợp.

Trong phát biểu của mình, Tổng Giám đốc Ghebreyesus nhấn mạnh trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 giảm mạnh, các nước cần nắm bắt thời điểm thuận lợi này để đẩy lùi dịch bệnh.

WHO kêu gọi tất cả các nước tiêm phòng đầy đủ cho 100% nhóm đối tượng nguy cơ cao, gồm người có bệnh lý nền, người cao tuổi và các nhân viên y tế, coi đây là một ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 ở mức 70% dân số.

WHO hối thúc các nước tiếp tục duy trì xét nghiệm và giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 để giám sát các biến thể, đồng thời tích hợp các dịch vụ giám sát và xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với các bệnh đường hô hấp khác, trong đó có cúm.

Cũng theo Tổng Giám đốc Ghebreyesus, WHO cũng khuyến nghị các nước cần bảo đảm có một hệ thống y tế luôn sẵn sàng chăm sóc bệnh nhân, cũng như tích hợp việc điều trị COVID-19 vào các hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu; lập kế hoạch dự phòng các đợt bùng phát với sự chuẩn bị về vật tư, thiết bị và nhân lực y tế phù hợp.

WHO cũng kêu gọi người dân duy trì các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn để bảo vệ các nhân viên y tế và những bệnh nhân không mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, chính phủ các nước cần thông báo cho người dân về những thay đổi trong chính sách phòng chống đại dịch COVID-19.

Các nước cũng cần đào tạo đội ngũ nhân viên y tế xác định và xử lý các thông tin sai lệch, cũng như phát triển thông tin y tế chất lượng cao ở định dạng kỹ thuật số.

Tổng Giám đốc Ghebreyesus nhấn mạnh thế giới có thể đẩy lùi đại dịch COVID-19 nếu tất cả các nước, các nhà sản xuất vaccine, các cộng đồng dân cư và mỗi cá nhân cùng nhau quyết tâm hành động.

Theo báo cáo COVID-19 hằng tuần mới nhất từ 5-11/9 mà WHO gửi các cơ quan báo chí, tuần qua, thế giới ghi nhận hơn 3,13 triệu ca mắc mới COVID-19 (giảm 28% so với tuần trước đó) và 10.935 ca tử vong (giảm 22% so với tuần trước đó).

Tính đến nay, đã có hơn 618 triệu người trên thế giới mắc COVID-19, trong đó hơn 6,5 triệu người đã tử vong vì căn bệnh này.

Dù cho rằng sẽ có những làn sóng lây nhiễm trong tương lai nhưng các quan chức WHO khẳng định thế giới đã có trong tay những công cụ như vaccine phòng bệnh, thuốc chữa bệnh để ngăn chặn bệnh trở nặng./.

