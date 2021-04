Giúp công nhân môi trường ở Hà Tĩnh giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp

Để hạn chế tối đa những rủi ro của công nhân trong quá trình làm việc, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp đảm bảo an toàn.

Chị Trần Thị Tình (công nhân bộ phận xe điện - Chi nhánh Vệ sinh môi trường) là người có thâm niên 18 năm trong nghề. Từ những ngày đầu bước chân vào công ty, nguyên tắc đầu tiên chị được quán triệt là chưa đảm bảo an toàn lao động thì chưa bước vào ca làm việc.

Công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nên chị Trần Thị Tình và các đồng nghiệp luôn quán triệt nguyên tắc về an toàn vệ sinh lao động.

Nhận ca trực lúc 4 giờ chiều nhưng chị Tình luôn có thói quen đến trước 30 phút để chuẩn bị đầy đủ quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, dụng cụ thu gom rác và không quên các thiết bị cảnh báo như: áo phản quang, chóp phản quang, bảng biển... Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chị mới cùng đồng nghiệp mới chính thức nhận ca.

Chị Tình chia sẻ: “Công nhân vệ sinh môi trường phần đa là nữ, phải làm việc ca đêm ngoài đường nên thường xuyên đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông, lây nhiễm dịch bệnh... Thế nên, chúng tôi luôn phải thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động trong ca làm việc để bảo vệ mình và những người khác”.

Trang bị đủ dụng cụ bảo hộ thì mới nhận ca.

Ngoài thực hiện nghiêm quy định bảo hộ lao động thì công nhân vệ sinh môi trường còn hình thành cho mình khả năng phản xạ nhanh nhạy khi gặp tình huống nguy hiểm. Anh Nguyễn Văn Thanh (bộ phận cắt tỉa - Chi nhánh Công viên - Cây xanh) cho biết: “Đôi khi các thiết bị cảnh báo cũng không thể giúp mình tránh tuyệt đối được nguy cơ xảy ra tai nạn trên đường nếu gặp phải những “quái xế”, nên chỉ cần nghe tiếng xe rú ga bất thường, có biểu hiện lạng lách là tôi đã né sớm”.

Anh Nguyễn Văn Thanh trong ca làm việc trên tuyến đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh) với đầy đủ đồ bảo hộ, biển cảnh báo an toàn.

Để giảm thiểu những nguy cơ về tai nạn lao động, tác động của môi trường làm việc đến sức khỏe công nhân, lãnh đạo công ty luôn đặt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động lên hàng đầu.

Giám đốc Công ty Nguyễn Duy Bằng cho biết: “Từ Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, chi nhánh đến mỗi công nhân trong công ty đều coi an toàn vệ sinh lao động là nguyên tắc bắt buộc. Bên cạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, chúng tôi luôn cung cấp, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ để đảm bảo cho cán bộ, công nhân một môi trường làm việc thuận lợi, an toàn”.

Cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra xe máy trước mỗi lần giao nhận ca.

Gần 250 công nhân của công ty được quán triệt các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông bằng nhiều hình thức như tập huấn, phát thanh, trực tiếp trong các cuộc họp... Lãnh đạo công ty đã phối hợp Công đoàn thành lập ban vệ sinh an toàn lao động, trước và trong mỗi ca làm việc, thành viên của ban sẽ kiểm tra việc chấp hành của các bộ phận. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra độ an toàn của xe máy trước khi giao, nhận ca.

Việc cấp phát đồ bảo hộ lao động không chỉ đảm bảo theo quy định mà công ty còn trang bị thêm cho công nhân những dụng cụ nằm ngoài danh mục, phù hợp với điều kiện công việc của từng bộ phận như: khăn choàng, mặt nạ phòng độc cho công nhân tại nhà máy xử lý rác, kính bảo hộ, giày chống đinh...

Từ năm 2021, công ty đặt hàng đơn vị chuyên sản xuất đồ bảo hộ lao động may mặt hàng áo phản quang riêng thay vì mua đại trà như trước. Sản phẩm mới này có độ phản quang tốt hơn, an toàn hơn cho công nhân, đặc biệt là trong môi trường làm việc ban đêm.

Sự phối hợp tốt giữa công đoàn và doanh nghiệp trong thực hiện quy định an toàn lao động góp phần giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp.

Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Thành Vĩnh cho biết: “Hàng năm, công đoàn cũng phối hợp công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân. Phương châm là ưu tiên cho người lao động trực tiếp nên người lao động các bộ phận gián tiếp được khám 1 lần/năm còn công nhân sản xuất trực tiếp khám 2 lần/năm với chất lượng khám đảm bảo”.

“Sự quan tâm của lãnh đạo công ty, công đoàn trong đảm bảo thu nhập, điều kiện vệ sinh an toàn lao động giúp chúng tôi yên tâm hơn trong quá trình làm việc.” - chị Hồ Thị Bính (bộ phận quét rác - Chi nhánh Vệ sinh môi trường) chia sẻ.

Công đoàn và doanh nghiệp phối hợp tốt trong việc thực hiện quy định về an toàn lao động sẽ góp phần giảm thiểu những rủi ro cho công nhân, giúp họ yên tâm gắn bó hơn với công việc.

Kiều Minh