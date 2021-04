Hà Tĩnh xếp thứ 4 toàn quốc cuộc thi “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”

Với hơn 15.700 ý tưởng, sáng kiến tham gia, Công đoàn Hà Tĩnh đã vươn lên vị trí thứ 4 toàn quốc trong chương trình trực tuyến “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

Hà Tĩnh đứng thứ 4 toàn quốc trong bảng xếp hạng.

Sau hơn một tháng phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, người lao động cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Kết quả tính đến thời điểm đóng cổng dự thi trực tuyến (hết ngày 20/4), Hà Tĩnh có gần 20.500 người đăng ký tham gia với hơn 15.700 lượt ý tưởng, sáng kiến; trong đó, có 10.389 ý tưởng được ban tổ chức chương trình thông qua.

Với kết quả này, Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 4 trong bản xếp hạng, sau Nghệ An, Thanh Hóa và Công đoàn Công an Nhân dân. Các sáng kiến tham gia chương trình là những ý tưởng, giải pháp sáng tạo, tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực như: an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, nhà nước, y tế, giáo dục...

Một số giải pháp sẽ được LĐLĐ tỉnh lựa chọn đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen và vinh danh trong lễ phát động Tháng Công nhân 2021 sắp tới.

Kết quả của cuộc thi phản ánh tinh thần sáng tạo, vượt khó của đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh.

Kết quả tại cuộc thi đã phản ánh sự nỗ lực, sáng tạo, vượt khó của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động Hà Tĩnh. Đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đoàn viên đối với các phong trào do công đoàn phát động.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ ngày 10/3/2021, áp dụng cho những sáng kiến được người lao động nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2/2021 và áp dụng vào thực tế giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5/2021. Các sáng kiến tham gia dự thi bằng hình thức trực tuyến, được ban tổ chức xét chọn và công bố kết quả công khai trên cổng thông tin.

Kiều Minh