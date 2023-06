Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu đại hội MTTQ các cấp phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 26/6/2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đại hội MTTQ các cấp tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tổ chức trong năm 2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác MTTQ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ cơ sở đến tỉnh.

Thông qua đại hội nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đạt kết quả tốt, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách; bảo đảm chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động để phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị đại hội. Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024, khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới; thẳng thắn, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác MTTQ; phân tích đầy đủ bối cảnh tình hình, dự báo thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi; chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tập trung các giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam. Xây dựng ủy ban MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có cơ cấu, số lượng hợp lý, có tỉ lệ người ngoài Đảng phù hợp; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với công tác MTTQ và sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia và hiệp thương làm phó chủ tịch không chuyên trách ủy ban MTTQ cùng cấp; giới thiệu ủy viên BTV cấp ủy có uy tín, năng lực để hiệp thương cử giữ chức chủ tịch ủy ban MTTQ cùng cấp.

Đại biểu tham dự đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của đại hội. Số lượng đại biểu tham dự đại hội MTTQ các cấp có thể tăng nhưng không vượt quá 10% so với đại hội nhiệm kỳ trước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực chào mừng đại hội.

Đại hội MTTQ các cấp phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ; từng cấp chọn một số đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Thời gian đại hội được tiến hành trong năm 2024, cụ thể: - Cấp xã hoàn thành trong tháng 4 năm 2024; - Cấp huyện hoàn thành trong tháng 6 năm 2024; - Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV hoàn thành trong tháng 8/2024.

Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội MTTQ các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo đúng quy định, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy.

Cấp ủy đảng các cấp phân công cụ thể cho từng cấp ủy viên chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo đại hội MTTQ cùng cấp. Chính quyền, các cơ quan liên quan và các đoàn thể nhân dân phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban MTTQ các cấp tổ chức thành công đại hội. Lực lượng công an bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng đoàn MTTQ tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Thùy Như