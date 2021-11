Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tại Can Lộc

Chiều nay (15/11), Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà - Trưởng đoàn công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Can Lộc đã đến tặng quà cho tổ dân phố (TDP) Bắc Mỹ (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống cùng đi với đoàn.