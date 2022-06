8 con phố hút khách du lịch hàng đầu thế giới

Những con phố có danh tiếng trên toàn cầu, luôn tấp nập người, chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi ghé thăm thành phố nơi chúng tọa lạc.

Khaosan, Bangkok, Thái Lan: Đường Khao San là con đường nhỏ nằm cách sông Chao Phraya nổi tiếng một dãy nhà. Trong 20 năm qua, Khao San đã phát triển thành một địa điểm du lịch ba lô nổi tiếng thế giới. Đây là nơi du khách tìm thấy những chỗ ở giá rẻ, từ dorm đến khách sạn 3 sao giá cả hợp lý cũng như quán bar, quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê và đại lý du lịch. Ảnh: iStock.

The Royal Mile, Edinburgh, Scotland: The Royal Mile là chuỗi đường phố nối tiếp nhau, chạy giữa 2 địa điểm quan trọng của hoàng gia Scotland là lâu đài Edinburgh và cung điện Holyrood. Đây được coi là tuyến đường chính của khu phố cổ thành phố Edinburgh. Royal Mile là con đường du lịch nhộn nhịp bậc nhất thủ đô Scotland với đa dạng các điểm tham quan và bảo tàng. Ảnh: Planetofhotels.

Las Vegas Strip, Las Vegas, Nevada, Mỹ: Đại lộ Las Vegas Strip là nơi tập trung hầu hết khu nghỉ dưỡng sòng bạc lớn nhất của "thánh địa cờ bạc thế giới" Las Vegas. Con đường chìm đắm trong ánh đèn neon, cùng hàng loạt công trình biểu tượng như đài phun nước Bellagio, bánh xe đu quay khổng lồ High Roller, bản sao tháp Eiffel... Ảnh: Westend61.

The Shambles, York, Anh: The Shambles là một con phố cổ với những ngôi nhà khung gỗ quanh co có niên đại từ thế kỷ 14. Con phố thời Trung cổ này được mệnh danh là đẹp nhất nước Anh. The Shambles là một trong những đường phố được nhiều người cho rằng là nguồn cảm hứng cho Hẻm Xéo trong loạt phim Harry Potter. Kể từ năm 2017, những cửa hàng theo chủ đề phù thủy đã mở trên con phố này, thu hút đám đông ghé thăm. Ảnh: Thecrownwings.

Bourbon, New Orleans, Mỹ: Nằm ở trung tâm của khu phố Pháp ở New Orleans, phố cổ Bourbon luôn nhộn nhịp với các quán bar, được thắp sáng bằng đèn neon, nhiều sắc màu và thường hơi ồn ào. Với 17,74 triệu du khách chỉ trong năm 2017, du lịch New Orleans phụ thuộc vào phố Bourbon như một điểm thu hút khách chính. Ảnh: Joel Carillet.

La Rambla, Barcelona, ​​Tây Ban Nha: Phố đi bộ La Rambla của Barcelona nổi tiếng với các quầy hàng hoa, đồ khảm và chợ Boqueria. Sự phổ biến của La Rambla với khách du lịch đã làm thay đổi con phố này, biến nơi đây thành điểm có nhiều quán cà phê vỉa hè và các kiosk bán đồ lưu niệm. Bên cạnh những sức hút hấp dẫn, đôi khi du khách cũng có những trải nghiệm tồi tệ ở con phố có cây trồng hai bên đường này, đặc biệt là nạn móc túi khét tiếng. Ảnh: Oddviser.

Temple Street, Hong Kong, Trung Quốc: Con phố này được biết đến là một trong những chợ trời nhộn nhịp nhất vào ban đêm ở Hong Kong. Chợ đêm Temple Street (hay chợ đêm Miếu Nhai) nổi tiếng với thời trang nam, thường sôi động vào lúc chạng vạng hàng ngày. Vào thời điểm đó, giao thông trên đường phố bị tạm dừng khi du khách đổ ra đường. Trong chợ có hơn trăm gian hàng với ánh đèn đủ màu. Ảnh: iStock.

Hosier Lane, Melbourne, Australia: Hosier Lane là làn đường trong khu thương mại trung tâm (CBD) của Melbourne. Từ cuối những năm 1990, con phố đã trở thành một điểm thu hút khách nổi tiếng nhờ nghệ thuật đường phố. Những bức tường phủ đầy graffiti và các tác phẩm nghệ thuật ở đây đã trở thành bối cảnh chụp ảnh cưới và thời trang phổ biến. Ảnh: Visit Melbourne.

