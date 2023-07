9 điều nên làm ở Napier - nơi tuyển nữ Việt Nam đến giao hữu

Ngày 10/9, trong buổi hội đàm với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Trụ sở Quốc hội New Zealand, Thủ tướng John Key nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư sang thăm chính thức New Zealand; khẳng định chuyến thăm sẽ đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và New Zealand lên tầm cao mới.