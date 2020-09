9 ga tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới

Nhà ga City Hall, New York, Mỹ: City Hall là nhà ga đầu tiên của New York, được chính thức hoạt động vào năm 1904. Trần nhà bằng ngói hình vòm được tạo ra bởi Rafael Guastavino - nhà xây dựng bậc thầy ở Mỹ. Mặc dù nhà ga không còn được sử dụng, bạn vẫn có thể đặt chuyến tham quan thông qua Bảo tàng Vận tải New York.