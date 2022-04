Đảm bảo các điều kiện phục vụ đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị các đơn vị tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 đảm bảo đúng thời lượng, chất lượng tốt nhất để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Chiều 27/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra và làm việc với huyện Cẩm Xuyên về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động khai trương du lịch biển năm 2022, kế hoạch tổ chức sự kiện khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 tại Khu du lịch Thiên Cầm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động khai trương du lịch biển năm 2022

Theo báo cáo của UBND huyện Cẩm Xuyên, đến thời điểm này, địa phương đã tiến hành chỉnh trang, nâng cấp các hành lang, vỉa hè dẫn vào Quảng trường Hồ Tùng Mậu; xây dựng các cụm pa-nô, treo băng rôn, áp phích quảng bá lễ hội du lịch biển tại các tuyến đường chính trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ thực hiện trang trí, chỉnh trang, tu bổ cơ sở vật chất, khuôn viên đảm bảo mỹ quan sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng dịch vụ, ổn định giá cả, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ đón tiếp khách mùa du lịch 2022 lịch sự, chu đáo, văn minh.

Thiếu tá Phan Xuân Phong - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên: Đơn vị đã lập 15 tổ chốt chặn để đảm bảo lưu thông, an ninh trật tự; 3 tổ tuần tra lưu động, 2 tổ phòng cháy chữa cháy. Công an huyện cũng dự kiến 7 tình huống và phương án xử lý để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau khi xảy ra sự kiện khai trương du lịch biển năm 2022.

Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19… được bố trí đảm bảo. Theo đó, huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí các bảng chỉ dẫn để phân luồng giao thông; thành lập các tổ sơ cứu để chăm sóc sức khỏe du khách, xử lý sự cố; tiến hành ký cam kết với các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh về việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Đề nghị tỉnh sớm cung cấp danh sách đại biểu tham dự Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 để huyện chủ động sắp xếp, đón tiếp chu đáo, chủ động.

Bên cạnh đó, huyện Cẩm Xuyên cũng đã chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL, đơn vị sự kiện bố trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng; thiết kế market sân khấu; ghế ngồi, bàn, hoa tươi, nước uống, biển tên đại biểu, gửi giấy mời cho các thành phần thuộc huyện; phân công bố trí lễ tân; tổ chức đón tiếp đại biểu khách mời của tỉnh về dự lễ khai trương vào tối ngày 30/4/2022.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh: Màn bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra trong 15 phút tại địa điểm sân thượng Khách sạn Công đoàn. Đề nghị cơ quan công an bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực này.

Để đảm bảo ổn định nguồn cung cấp điện cho các hoạt động của lễ hội, nhất là thời điểm diễn ra sự kiện khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022, UBND huyện Cẩm Xuyên đã giao cho Điện lực Cẩm Xuyên khảo sát hệ thống điện tại Quảng trường Hồ Tùng Mậu, xây dựng phương án đảm bảo cung cấp nguồn điện.

Ngoài ra, địa phương cũng huy động lực lượng thanh niên tình nguyện và các tổ chức đoàn thể, các xã/thị trấn ra quân tổng dọn vệ sinh các tuyến đường xuống Khu du lịch Thiên Cầm nhằm đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường.

Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Trần Thị Phương Hoa: Đề nghị ban tổ chức làm việc với Điện lực Cẩm Xuyên để đảm bảo ổn định nguồn cung cấp điện trong lúc chương trình được phát sóng trực tiếp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung bàn các phương án tổ chức sự kiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm… để chuẩn bị cho sự kiện khai mạc lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 tại khu du lịch Thiên Cầm.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập: Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL và UBND huyện Cẩm Xuyên có sự khâu nối để đón tiếp đại biểu chu đáo

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, được đông đảo công chúng cả nước theo dõi. Vì vậy, các đơn vị tổ chức chương trình cần đảm bảo đúng thời lượng và chất lượng tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài PT-TH tỉnh bố trí đầy đủ phương tiện, con người, đảm bảo về mặt kỹ thuật trong phát sóng trực tiếp đạt chất lượng tốt nhất.

Đơn vị tổ chức sự kiện cần chú ý về chất lượng chương trình nghệ thuật; Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên và các lực lượng: biên phòng, công an chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, đón tiếp đại biểu và khách du lịch... một cách chu đáo, đảm bảo thành công tốt đẹp.

* Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động khai trương du lịch biển năm 2022, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho sự kiện khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 diễn ra vào tối 30/4 tới.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sân khấu tại Quảng trường Hồ Tùng Mậu...

... kiểm tra các tuyến đường, công tác phân luồng giao thông trong Khu du lịch Thiên Cầm.

Phan Trâm