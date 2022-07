Doanh nghiệp lữ hành Hà Tĩnh làm không hết việc mà vẫn “kém vui”

Sau hơn 3 tháng ngành du lịch mở cửa trở lại, các đơn vị lữ hành Hà Tĩnh đã hồi phục khá mạnh mẽ nhưng do thiếu nhân lực và giá nhiên liệu tăng cao khiến hiệu quả kinh doanh không như kỳ vọng.

Đoàn du khách tỉnh Phú Thọ về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng 4 ngày, 3 đêm dịp đầu tháng 6/2022 do Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Green tổ chức. Trong ảnh: Đoàn tham quan hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên).

Hoạt động du lịch sôi động trở lại, thời gian qua, nhiều đơn vị lữ hành ở Hà Tĩnh liên tục nhận được hợp đồng tổ chức các tour du lịch trong và ngoại tỉnh. Nhu cầu du khách tăng cao, có thời điểm một số đơn vị phải từ chối các hợp đồng do quá tải.

Chị Đào Thị Ánh Linh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Green (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Từ đầu tháng 5 đến nay, tôi và các nhân viên công ty hầu như không có thời gian nghỉ ngơi do lịch trình tổ chức các tour cho khách dày đặc. Hiện, lịch trình dẫn tour của công ty chúng tôi trong tháng 7 đã kín và đang tiến hành ký hợp đồng các tour trong tháng 8, 9...”.

Du khách ngoại tỉnh theo tour về tham quan Hà Tĩnh chụp ảnh tại Vinpearl Cửa Sót (Lộc Hà).

Trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Green đã tổ chức 30 tour cho 30 đoàn với hơn 1.600 lượt khách, trong đó, ngoài tuor đi các tỉnh, thành trong cả nước, công ty cũng dẫn 3 đoàn từ một số tỉnh phía Bắc về với Hà Tĩnh.

Trong mạch hồi phục đó, từ ngày 15/4 đến nay, Công ty CP Lữ hành Thành Sen (TP Hà Tĩnh) đã tổ chức được 70 tour cho 70 đoàn với trên 2.000 lượt khách đến các tỉnh trong nước. Trong đó đã đón 10 đoàn khách về với Hà Tĩnh (từ Hà Nội 6 đoàn và TP Hồ Chí Minh 4 đoàn). Hiện, lịch trình tour trong tháng 7 của công ty này cũng đã kín.

Anh Lê Đức Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen cho biết: “Dù vẫn tiếp tục nhận được đơn đặt hàng từ nhiều đoàn khách trong tháng 7 và một số ngày tháng 8/2022 nhưng chúng tôi buộc phải từ chối để đảm bảo chất lượng dịch vụ tour đã nhận trước đó. Nguyên nhân chính là do thiếu nhân lực sau một thời gian dài du lịch bị “đóng băng” do ảnh hưởng dịch COVID-19".

Thiếu nhân lực là tình trạng chung của nhiều công ty lữ hành tại Hà Tĩnh hiện nay. Trong ảnh: Nhân viên văn phòng Công ty CP Lữ hành Thành Sen luôn trong tình trạng làm việc hết công suất.

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Công ty CP Lữ hành Thành Sen có 20 nhân viên nhưng hiện chỉ còn 14 người bám trụ với nghề sau thời gian ngành du lịch bị “đóng băng”.

Không chỉ Thành Sen hay Green, tình trạng nhiều việc, thiếu người làm đang diễn ra với hầu hết các công ty lữ hành Hà Tĩnh hiện nay. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng cao kéo theo chi phí dịch vụ đắt đỏ dẫn đến hiệu quả kinh doanh không như kỳ vọng là những yếu tố khiến các đơn vị lữ hành “kém vui”.

Công ty CP Du lịch quốc tế Đại Việt tổ chức Team building cho du khách trong tour về biển Thiên Cầm dịp giữa tháng 6/2022.

Ông Hoàng Minh Mạnh - Giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế Đại Việt cho biết: “Nhìn bề nổi, hoạt động lữ hành có vẻ rầm rộ nhưng thực tế hiện nay, chúng tôi phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Trong đó, ngoài việc thiếu hụt nhân lực có tay nghề đã chuyển việc trong thời gian du lịch “đóng băng” do dịch COVID-19 thì giá nhiên liệu tăng mạnh thời gian gần đây là một thách thức.

So với thời điểm 2019, giá xăng, dầu hiện đã tăng gần gấp đôi kéo theo chi phí các dịch vụ đi kèm lữ hành như: vận tải, vé vào cổng các điểm du lịch, ăn uống, lưu trú… cũng tăng mạnh. Trong khi đó, giá tour không thể tăng theo do chất lượng dịch vụ vẫn chưa có nhiều thay đổi. Do vậy, kinh doanh lữ hành hiện có doanh số cao nhưng hiệu quả, lợi nhuận thu về lại rất thấp. Hiện, chúng tôi đang lấy công làm lãi để duy trì hoạt động”.

Giá nhiên liệu tăng mạnh kéo theo giá dịch vụ vận tải tăng gây khó cho các đơn vị lữ hành Hà Tĩnh.

Là một trong những đơn vị lữ hành tích cực xúc tiến các tour, tuyến sau khi các hoạt động du lịch trở lại bình thường, trong các tháng 5, 6/2022, Công ty CP Du lịch quốc tế Đại Việt cũng đã tổ chức được 40 tour cho 1.200 lượt khách. Đặc biệt, qua quảng bá tour Thiên Cầm - hồ Kẻ Gỗ - Ngã ba Đồng Lộc, Đại Việt đã đón được 4 đoàn khách với 180 lượt khách từ Hà Nội về Hà Tĩnh ở lại 3 ngày 2 đêm, trong tháng 6/2022.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tinh thần chung của các doanh nghiệp lữ hành Hà Tĩnh vẫn lạc quan, nỗ lực để xây dựng những sản phẩm chất lượng, phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Theo đại diện Công ty CP Lữ hành Thành Sen, để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân viên có tay nghề đã chuyển việc, doanh nghiệp này nhanh chóng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, trình độ cho những nhân viên đã được đào tạo và gắn bó với công ty trước đó. Về tổ chức tour, tuyến, ưu tiên của Thành Sen vẫn là đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng để đảm bảo uy tín lâu dài trong khách hàng.

Du khách thích thú trải nghiệm dịch vụ tắm bùn khoáng tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn).

Bản chất của du lịch là khám phá, nghỉ dưỡng, tham quan…, do vậy, điều du khách quan tâm nhất chính là chất lượng dịch vụ. Để phục hồi và phát triển bền vững trong xu thế mới, đòi hỏi các doanh nghiệp lữ hành cần chú ý xây dựng 3 yếu tố quyết định: điểm đến chất lượng cao, vận tải chất lượng cao, hướng dẫn viên chất lượng cao. Trong đó, hướng dẫn viên được xem như “linh hồn” tạo nên sức hấp dẫn, thành công của mỗi hành trình, các công ty lữ hành cần đặc biệt quan tâm, đào tạo. Ngoài ra, cần có sự liên kết các điểm đến, chọn thời điểm có ưu đãi giá tốt nhất để dẫn đoàn và điều cuối cùng là không được hạ giá, giảm chất lượng. Tôi tin rằng, với những ưu thế hiện có, các đơn vị du lịch ở Hà Tĩnh sẽ sớm khắc phục khó khăn, vượt lên những hạn chế để có thể tận dụng tốt các cơ hội sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Ông Hồ Việt Anh - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh

Thiên Vỹ