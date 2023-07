Xứ thần tiên ở đất nước nằm giữa lục địa Á Âu

Rize, nằm sát Biển Đen và gần biên giới phía đông bắc của Thổ Nhĩ Kỳ, là điểm đến được ví như “xứ thần tiên” ít người biết đến.

Rize thu hút những du khách yêu thiên nhiên, muốn khám phá địa điểm tách biệt thành thị ồn ào. Địa phương ven biển này sở hữu địa hình hoang sơ bậc nhất Thổ Nhĩ Kỳ, được bao bọc bởi núi đồi trùng điệp. Lượng mưa hàng năm tại đây ở mức cao, những ngôi làng trên núi của Rize trở thành nơi trốn mùa hè đổ lửa của nhiều du khách.

Thị trấn vùng cao Çamlıhemşin là địa điểm hấp dẫn nhất của Rize, nơi mà thiên nhiên hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Tại đây có những căn homestay đơn sơ của người địa phương, quán cà phê của người trẻ tuổi rời thành phố đến vùng núi cao sinh sống.

Cảnh hoang sơ ở Çamlıhemşin, Rize.

Từ bờ Biển Đen, con đường đến Çamlıhemşin cắt ngang qua một thung lũng núi non xanh mướt, dọc theo dòng sông Fırtına, thời gian dường như ngừng trôi ở vùng núi cao này. Người dân tại Çamlıhemşin sinh sống dựa vào lâm nghiệp, nuôi ong và chăn nuôi gia súc.

Du khách muốn trải nghiệm văn hóa địa phương có thể tìm đến những ngôi nhà Karadeniz truyền thống của Çamlıhemşin để lưu trú. Du khách nên ghé Puli Mini Hotel, một ngôi nhà Karadeniz truyền thống làm bằng đá và gỗ hạt dẻ phong hóa ở trung tâm thị trấn. Ngôi nhà có nhiều cửa sổ với tầm nhìn thẳng ra sông Fırtına, đón không khí trong lành.

Xung quanh thị trấn không có nhiều lựa chọn địa điểm ăn uống. Du khách có thể dùng bữa chung với người dân địa phương. Bữa sáng quen thuộc của người dân thị trấn là món mıhlama, hỗn hợp phô mai tan chảy trộn cùng bột ngô, ăn nóng với bánh mì. Ngoài ra, du khách có thể ghé quán cà phê Puli, chuyên phục vụ các món ăn sáng tạo được chế biến từ nguyên liệu địa phương như món tavada hamsili - cơm thập cẩm cá cơm nướng.

Cách trung tâm thị trấn Çamlıhemşin khoảng một giờ về phía nam, yayla - làng trên núi cao, cũng là một địa điểm lý tưởng để khám phá cuộc sống bản địa nơi mệnh danh là “xứ sở thần tiên”. Đường sá ở đây chưa phát triển, du khách đến phải di chuyển bằng xe địa hình. Không khí trong lành, rừng cây tươi tốt, những cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho du khách. Thức dậy trong những ngôi nhà truyền thống ở đây, du khách sẽ chào ngày mới với mùi bánh mì nướng thơm phức, nghe lanh lảnh bên tai tiếng chuông bò bên ngoài đồng cỏ.

Những ngôi nhà gỗ truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ trên cao nguyên Hazindak, gần Senyuva ở Çamlıhemşin.

Các bữa ăn của người dân ở yayla cũng xoay quanh những chế phẩm từ sữa bò như kem tươi, phô mai, bơ. Ngoài ra còn có thêm mật ong, mứt, trứng gà, bánh mì và cây trái từ vườn. Sau một ngày đi bộ khám phá cao nguyên, du khách có thể quây quần cùng gia đình người bản địa, thưởng thức món ăn đơn giản và hát hò cả buổi tối trong bầu không khí ấm cúng.

Cách trung tâm thị trấn Çamlıhemşin khoảng 8 km về phía nam, ngôi làng Şenyuva nổi tiếng là nơi nghỉ hưu của những người dân địa phương từng có thời gian bươn chải nơi thành thị xô bồ. Apo và Elif Taşkın, những người sinh ra ở Rize sau đó rời làng quê đến thủ đô Istanbul lập nghiệp, quay về Şenyuva sinh sống và mở một quán cà phê tại đây. Không chỉ phục vụ đồ uống, Apo và Elif Taşkın còn dành tâm huyết nấu những món ăn từ nguyên liệu địa phương như hoa cơm cháy, dâu rừng, dâu đen để phục vụ khách du lịch.

“Cuộc sống yên bình ở Rize phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi đã đến đây sau khi kết hôn. Hiện giờ chúng tôi có một cậu con trai bốn tuổi, một nhóm bạn thân hỗ trợ kinh doanh quán cà phê”, Elif nói.

Một quán cà phê nhà gỗ ở làng Şenyuva.

Cô cho biết các điểm du lịch ở Rize chưa phát triển do còn nhiều hạn chế về đi lại. Tuy nhiên, nhờ vậy mà thiên nhiên ở đây chưa bị tác động nhiều. Từ cuối tháng 5 đến tháng 10 là thời điểm thích hợp để ghé thăm những ngôi làng trên núi cao. Elif khuyên du khách nên lưu trú trong những căn nhà truyền thống để thực sự trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương.

Ngoài ra, du khách lần đầu đến đây nên đặt hướng dẫn viên địa phương dẫn đi khám phá những cung đường leo núi và các điểm du lịch giàu bản sắc văn hóa. Hơn nữa, hướng dẫn viên cũng nắm rõ tình hình thời tiết để đảm bảo lịch trình di chuyển.

No More Lies, nghệ sĩ đường phố sinh ra Rize nhận xét “cái chất” của nơi này là sự bình yên và tĩnh lặng. Một vài người bạn của No More Lies từng đến Rize chơi và chỉ ở trong nhà tận hưởng cảm giác bình yên, thư giãn tuyệt đối.

Một trong những lý do chính khiến du khách yêu thích Rize là những ngôi làng nằm cheo leo trên núi. Ngôi làng mà người nghệ sĩ đường phố yêu thích là Elevit Yaylası, không có quán cà phê và chỉ có nhịp sống lặng lẽ của những người địa phương. Ngoài ra, làng Amlakit và Hazindağ cũng đáng để ghé thăm và tận hưởng thiên nhiên nguyên sơ.

Trong khi đó, làng Ayder Yaylası nổi tiếng nhất trong vùng, lại đang dần trở nên quá đông đúc do lượng khách du lịch tăng trong những gần đây.

“Một số du khách đến Rize nhưng không trân trọng giá trị nơi này vì thiếu kiến thức về văn hóa, thiên nhiên địa phương. Tôi nghĩ những người tìm đến Rize không nên du lịch kiểu lướt qua mọi thứ và chụp một vài bức ảnh tự sướng. Họ nên dành thời gian lưu trú ở các yayla, thực sự hít thở không khí, hấp thụ hương thơm của thiên nhiên, uống nước từ các dòng suối. Khi đó, họ mới hiểu được mình đang ở đâu và trở thành một phần của thế giới tự nhiên kỳ thú này”, No More Lies nói.

Theo Bích Phương (VNE)