Bond girl đặc biệt nhất loạt phim 007

Lần thứ hai trở lại “No Time to Die” trong vai trò Bond girl, Léa Seydoux khẳng định cô có vai diễn ấn tượng. Nữ diễn viên đồng thời tự hào vì trở thành ngôi sao ủng hộ nữ quyền. Trong một nhà hàng ở Soho, New York, Léa Seydoux đang ăn vội chiếc bánh mì kẹp thịt. Cô đói và mệt mỏi vì lịch trình quảng bá dày đặc của No Time to Die. Cô đồng thời bận quay phim của Bruno Dumont ở Munich, Pháp, không có nhiều thời gian cho gia đình và con nhỏ. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Harper’s Bazaar, Seydoux cho biết cô không hối tiếc khi trở lại với vai diễn bác sĩ tâm thần Madeleine Swann trong No Time to Die. Nữ diễn viên là người thứ hai được trao cơ hội trở lại trong vai trò Bond girl (trước đó là Eunice Gayson trong vai Sylvia Trench ở hai tác phẩm Dr No và From Russia With Love). Đồng thời, tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên tự hào vì trở thành nhà nữ quyền và là một phần của phong trào Me Too.

Léa Seydoux tiếp tục đóng vai bạn gái James Bond. Ảnh: MGM.

Từ người tình đến bạn gái James Bond

Trong bộ phim James Bond gần đây nhất là Spectre (2015), Seydoux và Daniel Craig có cảnh quay kinh điển ở cuối phim. Sau pha hành động gay cấn, họ cùng đi bộ qua cầu Westminster, nền trời là ánh đèn nhấp nháy của những chiếc xe cảnh sát.

Thông thường, những Bond girl không bao giờ trở lại ở phần phim tiếp theo. Họ thường bí ẩn ra đi hoặc bị sát hại nếu âm mưu chống lại Bond. Vai diễn của Léa Seydoux lại khá đặc biệt. “Nhân vật của tôi không đi theo khuôn mẫu. Madeleine Swann là người phụ nữ thú vị. Đó là những gì chúng tôi cần”, Seydoux nói.

Khi được hỏi về nhân vật James Bond, nữ diễn viên thừa nhận cô bị thu hút bởi vẻ ngoài, tính cách hấp dẫn của vai diễn. “Đừng quên James Bond là người khiến phái nữ khao khát. Đây là một trong số ít nhân vật là thần tượng của mọi phụ nữ”, cô nói.

Léa Seydoux tiết lộ vai diễn bác sĩ tâm thần trong No Time to Die rất khác những Bond girl trước đây. Ảnh: Harper"s Bazaar.

Bên cạnh đó, Seydoux khẳng định Daniel Craig đã biến James Bond thành nhân vật có chiều sâu, khác với những vai diễn trước đây. “Nhà sản xuất luôn cố gắng mang lại những điều mới mẻ. Với tôi, No Time to Die là tinh hoa của Craig. Anh ấy biến nhân vật thành người sâu sắc, giàu cảm xúc”, nữ diễn viên nói.

Điều đó thúc đẩy nhân vật Bond girl của cô gắn bó sâu sắc hơn với điệp viên 007. Trong cuộc phỏng vấn với Cinema Blend, đạo diễn nói vai diễn của Seydoux trong No Time to Die giúp James Bond giải quyết tổn thương tinh thần. “Swann của tôi được nâng cấp từ người tình của Bond thành bạn gái của Bond. James Bond của hiện tại rất chung thủy”, nữ diễn viên nói.

Khi nói về bạn diễn Lashana Lynch - nữ diễn viên da màu đảm nhận vai Nomi với bí danh 007 trong No Time to Die, nữ diễn viên tỏ ra đặc biệt quan tâm. Cô cảm thấy bất công khi dùng từ ngữ phân biệt chủng tộc để tấn công nữ diễn viên tài năng. “Chúng tôi không ở đây để làm hài lòng ai đó chỉ vì họ đặt nặng giới tính của Bond”, nữ diễn viên đưa quan điểm.

Ngôi sao có tính cách bình lặng

Theo Harper’s Bazaar, nhân vật Swann qua nét diễn của Seydoux mang theo nỗi u sầu. Đó cũng là một phần tính cách của nữ diễn viên ngoài đời thực. Theo lý giải của Ảnh hậu Cannes, cô có tính cách nhút nhát, bình lặng từ ngày bé. Seydoux thích quan sát người khác hơn là lên tiếng.

Tuy nhiên, người đẹp 34 tuổi không thấy đó là điểm thiếu sót. Trong những bộ phim cô tham gia, từ kẻ giết người trong Oh Mercy! đến Belle trong Beauty and the Beast (2014), về cơ bản tính cách của nhân vật giống vẻ bình lặng của cô ngoài đời thực.

Tính cách bình lặng ảnh hướng đến nhiều vai diễn của nữ diễn viên. Ảnh: Harper"s Bazaar.

“Tôi luôn diễn đi diễn lại cùng một dạng nhân vật. Có thể họ khác nhau về vẻ ngoài, xuất thân nhưng tính cách khá giống nhau. Tôi tin rằng bản chất của một người rất khó thay đổi”, nữ diễn viên nói.

34 tuổi, Seydoux có sự nghiệp hoành tráng. Cô làm việc với những đạo diễn hàng đầu, từ Quentin Tarantino trong Inglourious Basterds đến Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel, sắp tới là The French Dispatch), đặc biệt là giải Ảnh hậu Cannes 2013 qua bộ phim Blue Is the Warmest Colour.

Do thành công từ sớm, nữ diễn viên thường bị nói “ăn may” vì sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Jérôme Seydoux - ông nội của nữ diễn viên - là chủ tịch của hãng phim Pathé. Cha cô là CEO của công ty sản xuất thiết bị không dây lớn ở Pháp. Những người chú của sao phim Spectre là nhà sản xuất nổi tiếng.

Tuy nhiên, Seydoux thừa nhận không ai trong gia đình có hứng thú hay đặc biệt ủng hộ cô đi theo con đường diễn xuất. Sự nghiệp của cô cũng không bình lặng như những gì truyền thông suy đoán. Cô tự tin bản thân có được ngày hôm nay nhờ thực lực.

Diễn viên ủng hộ nữ quyền

Léa Seydoux nổi tiếng trong giai đoạn ngành công nghiệp điện ảnh phát triển mạnh phong trào Me Too. Nữ diễn viên là ngôi sao đóng vai trò tích cực trong việc đòi lại quyền lợi của nữ giới tại Hollywood.

Sao phim Midnight in Paris từng có bài luận trên Guardian. Cô kể lại quá khứ bị tấn công tình dục bởi ông trùm Hollywood Harvey Weinstein. Nữ diễn viên khẳng định cô nhiều lần chứng kiến Weinstein gạ gẫm người khác ngủ với mình để có được danh tiếng.

Không chỉ Harvey Weinstein, Seydoux không ngại đề cập những đạo diễn khác lợi dụng quyền lực để ép cô thực hiện hành vi không đúng đắn. Nữ diễn viên đồng thời kể lại nỗi ám ảnh trong thời gian đóng Blue is the Warmest Colour - bộ phim đề tài đồng tính giúp cô giành giải Ảnh hậu Cannes.

Léa Seydoux và Daniel Craig trong cảnh phim Spectre. Ảnh: MGM.

Seydoux kể cô bị đạo diễn Abdellatif Kechiche ép quay đi quay lại cảnh quan hệ tình dục cùng nữ diễn viên Adèle Exarchopoulos. Họ khó chịu vì thực hiện cảnh nhạy cảm nhiều ngày liên tục. Cô thừa nhận trải nghiệm này khiến cô cảm giác bản thân như “gái điếm”.

Khi nhìn lại sự việc tố cáo ông trùm tình dục Harvey Weinstein, Seydoux khẳng định cô không biến mình thành nạn nhân để kéo lấy sự thương hại từ phong trào Me Too. “Tôi ghét đạo đức giả và những người thích phán xét. Thế giới hiện tại quá đáng sợ. Điều đó khiến tôi tự nhủ bản thân không được phạm bất kỳ sai phạm nào”, cô nói.

Sau khi Harvey Weinstein bị bắt, bông hồng của điện ảnh Pháp nhận thấy phim trường có nhiều sự thay đổi. Cô cảm giác phụ nữ dần được tôn trọng nhiều hơn, được trao cho vai diễn không từ những cuộc đổi chác tình dục. Với tư cách nhà hoạt động nhân quyền, nữ diễn viên cho rằng đó là điều tích cực.

“Thật tốt khi trở thành một nhà nữ quyền. Tôi cảm thấy mình là một phần của sự thay đổi. Có thể tôi nhút nhát, bình lặng nhưng tôi chưa bao giờ là người ngây thơ”, Léa Seydoux khẳng định với Harper’s Bazaar.

Theo zing.vn