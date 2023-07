Concert Blackpink ở Việt Nam bị đề nghị thu hồi giấy phép

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả VCPMC đề nghị thu hồi giấy phép concert Blackpink tại Hà Nội do vi phạm bản quyền.

Trưa 27/7, đại diện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết đã gửi văn bản tới UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao, đề nghị thu hồi giấy phép đêm diễn của Blackpink ngày 29 và 30/7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo đơn vị, công ty IME - đơn vị tổ chức đêm diễn - vi phạm bản quyền tác giả, đi ngược lại các cam kết với VCPMC và những chỉ đạo mà cơ quan quản lý đề nghị thực hiện trước khi chương trình diễn ra.

Chiều cùng ngày, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ tìm hiểu sự việc.

Theo văn bản của VCPMC, ngày 21/7, Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) đã gửi thư tới VCPMC để yêu cầu phối hợp “chặn đứng hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc thuộc thành viên KOMCA”.

Blackpink tại Coachella Valley Music and Arts Festival năm 2019. Ảnh: AFP

KOMCA cũng gửi thư cho ông Đặng Đình Tâm - Chủ tịch Công ty IME - và ông Lim Kean Hwa, Giám đốc Công ty IME. Trong đó, Chủ tịch KOMCA khẳng định ủy quyền VCPMC theo thỏa thuận song phương giữa KOMCA/VCPMC được ký ngày 1/5/2009.

Nội dung thỏa thuận trao VCPMC quyền cấp phép quyền biểu diễn trước công chúng đối với tất cả tác phẩm âm nhạc có trong kho tác phẩm của KOMCA được biểu diễn trên lãnh thổ của VCPMC, bao gồm nhưng không giới hạn ở tác phẩm do các tác giả thành viên của KOMCA sáng tác. VCPMC là bên duy nhất tại Việt Nam vào thời điểm này được trao quyền. KOMCA cũng nêu quan điểm: “Trong trường hợp giấy phép bản quyền âm nhạc không được cấp trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, KOMCA đề nghị Công ty IME ngừng biểu diễn các tác phẩm âm nhạc thuộc kho tác phẩm của KOMCA”.

VCPMC cho biết khi có thông tin nhóm Blackpink lưu diễn ở Hà Nội vào cuối tháng 7, đơn vị này đã liên hệ với công ty IME để yêu cầu thực hiện xin phép, trả tiền bản quyền. Tuy nhiên, theo trung tâm, đến ngày 19/7, công ty vẫn chưa thực hiện quyền tác giả. Ngày 21/7, cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cũng đã có buổi làm việc ba bên nhằm giải quyết thỏa đáng những vấn đề tồn tại.

Sáng 27/7, VCPMC cho biết đã nhận được thư điện tử từ người tên Phạm Tâm - quản lý dự án của công ty IME - với nội dung vẫn chưa thống nhất được với phía công ty quản lý ca sĩ về việc tác quyền, vì các bài hát trong chương trình đều thuộc bản quyền công ty YG - đơn vị đang cung cấp nghệ sĩ biểu diễn.

Đại diện công ty này cho biết sẽ đồng ý thanh toán chi phí tác quyền bài hát, tuân thủ pháp luật Việt Nam, nếu trong quá trình thực hiện, IME Việt Nam có thể cung cấp giấy ủy quyền, cho phép sử dụng tác quyền bài hát tại Hà Nội, đồng thời nhờ VCPMC hướng dẫn để hai bên cùng thực hiện.

Trước phản hồi này, đại diện VCPMC cho biết: “Đã biểu diễn tại rất nhiều quốc gia trên thế giới và đã thực hiện nghĩa vụ bản quyền tại các quốc gia đó, nhưng đến Việt Nam thì IME lại đưa ra lý do”vì các bài hát trong chương trình điều thuộc bản quyền công ty YG“. Tại sao biểu diễn các nước khác thực hiện bản quyền âm nhạc, nhưng đến Việt Nam thì không thực hiện”. Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của Blackpink tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Born Pink . Tour khởi động từ cuối năm ngoái, đến nay đạt doanh thu khoảng 163,8 triệu USD, với hơn 900.000 vé tiêu thụ. Trung bình mỗi đêm diễn, nhóm nhạc này thu về hơn bốn triệu USD với khoảng 22.600 khán giả.

Trước đó, trong các show thuộc tour diễn Born Pink tại Seoul (Hàn), Tokyo (Nhật), nhóm diễn khoảng 22 bài, bao gồm hit chung lẫn các tiết mục solo, như How You Like That, Pretty Savage, Whistle, Lovesick Girls.

Blackpink ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên Jennie, Lisa, Jisoo, Rose. Sau bảy năm hoạt động, dù mới phát hành hai album, nhóm nữ khuấy đảo làng nhạc với nhiều bản hit như Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love , Pink Venom. Họ có kênh YouTube đạt lượt xem cao nhất với 30 tỷ lượt. Ngoài âm nhạc, bốn cô gái của nhóm còn là những người có sức ảnh hưởng trong làng thời trang.

